Обзор Garmin Venu Sq: неделя спорта и здоровья без подзарядки

Небольшой обзор новинки.



Garmin выпустила на российский рынок свои новые часы – Venu Sq. Чем они интересны: форма, время без подзарядки, работа с Андроид и iOS и другие крутые фишки. Все подробности у нас. Поехали!

Форма этих часов нетипична для Гармин – они квадратные, а не круглые, как они делают обычно. Корпус из пластика, что уже создаёт впечатление более дешёвого устройства, чем есть на самом деле. Хотя окантовка дисплея из алюминия, весь остальной корпус не выглядит дорого. Имеется 2 кнопки на корпусе: 1 – для запуска/остановки приложения, 2 – для навигации по меню.

Экран отличный. 1,3″ ЖК-дисплей, прикрытый стеклом, картинка легко читается на бегу или в солнечную погоду. Но такой малый размер экрана заставляет вас прокручивать меню, чтобы увидеть статистику или метрику, в других часах Garmin я на это внимания не обращал, экран там был побольше.

Кстати, встроенных циферблатов полно, но если вам нужно что-то, помимо них, то придётся скачать отдельное приложение.

Уведомления. В этих часах нет ни микрофона, ни динамика, так что только смотрим и всё: прослушать голосовые или ответить на них – невозможно. Ещё и вибромоторчик очень слабый, его почти не ощущаешь. Но он жужжит и обычно только так обращает на себя внимание. Уведомления о звонках и сообщениях присолят хорошо, дальность Блютуз-соединения неплохая. Но здесь есть фишка, доступная только для обладателей Андроид – это сброс звонков и ответ заготовленными сообщениями. Для iOS такого не предусмотрено. Да и вообще в фирменном приложении для каждой платформы свои возможности. Для робота можно настроить важность уведомлений, то есть те, которые стоит показывать на часах или не стоит, для Айфон выбор не предоставляется.

Самая главная фишка часов Гармин – это отслеживания спорта, активности, уровня кислорода в вашем организме, есть даже высотомер. Можно выбрать частоту мониторинга кислорода, чтобы сохранить заряд аккумулятора. ЭКГ эти часы делать не умеют, так что придётся довольствоваться только контролем пульса. Кстати, исходя из этих показателей, Гармин могут порекомендовать для вас тренировку. Например: меньше кардио, если у вас и так сердцебиение на максимуме весь день. Ещё во время тренировок часы будут контролировать и ваше дыхание, это тоже хорошо для анализа вашего общего состояния. Ясно, что и сон Venu Sq отслеживают с большой охотой, потом в приложения можно посмотреть все данные за ночь. В часах также доступны подсказки при тренировках, но они только текстовые. Так что при занятиях, например, йогой нужно понимать название позиций. Вот это гораздо интереснее реализовано в фитнесс-браслете от Honor, там настоящий тренер уже на вашем запястье, да и цена ниже в несколько раз.

Естественно, имеется и GPS, но вам нужно знать, что запускается он не очень быстро. Только секунд через 30-40 начнётся автоматическая запись вашей тренировки. Это неизменно, даже когда вы бежите и с телефоном тоже. Эти часы, как и другие от Гармин, поддерживают Лайв Трек. Вы можете делиться своим бегом и местом пробежки с другом-бегуном, чтобы он присоединился к вам. Но это работает через интернет, так что без телефона на пробежку не пойдёшь.

Музыка. Её нет, так что выбирайте другие модели Garmin или хотя бы Music-версию этих часов, но за неё придётся доплатить.

Бесконтактные траты в магазинах доступны во всех версиях Venu.

Зарядка. Работаю эти часы долго, дней 6 при нормальной эксплуатации вам обеспечены. Но если вы будуте постоянно анализировать кислород внутри вас или очень часто использовать спутники для записи вашей пробежки на карте, то и время автономки снизится.

Цвета: полностью чёрный, синий с золотым ободком вокруг экрана и белые с ободком цвета розового золота.

Ремешки. Их много на рынке, силикон стоит вообще недорого – до 1000 за штучку, за кожу придётся заплатить раза в 2,5-3 больше.

Цены. В официальном магазине можно купить тольку музыкальную версию, сейчас она стоит более 27 тыс руб, а это ещё и со скидкой в 5000. В Я.Маркете можно найти и подешевле: от 20000 за обычные Sq, для Music готовьте от 25000 руб. Дорого? Я тоже так считаю, ведь в мире их цена составляет $200, то есть около 15 тыс руб. Но пока делать нечего, модель только вышла, цены ещё упадут.

Вывод. Это хорошие часы. Здорово, что у они так много могут сделать для контроля здоровья и спорта, что работают почти неделю и поддерживают NFC. Но нездорово, что за музыку нужно доплатить, что экономят на корпусе и микрофоне с динамиком. Для активной жизни они точно годятся, это же Гармин, но полноценной заменой для популярнейших Apple Watch не являются. Вот наш материал о покупке часов от Эппл: какую модель купить в 2020.

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