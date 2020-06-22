Обзор iPadOS 14. Что нового

Все нововведения iPadOS 14.

Вслед за iOS 14 компания Apple презентовала iPadOS 14 — новую операционную систему для планшетов iPad. В iPadOS 14 компания реализовала поддержку полноценных виджетов на главном экране, обновленный поиск Spotlight в стиле macOS, поддержку App Clips — приложений, которые не нужно устанавливать и другие нововведения. Рассказали обо всех нововведениях iPadOS 14 в этой статье.

Новый поиск Spotlight

Поиск Spotlight в iPadOS 14 стал работать по аналогии с поиском в macOS. Окно поиска открывается посередине экрана, позволяя искать данные локально или в интернете.

Вспомогательная панель в приложениях

Стандартные приложения в iPadOS 14 стали еще более функциональными. В них появилась поддержка специальной боковой панели с кнопками для быстрого выполнения различных действий, необходимых пользователю в зависимости от контекста.

Улучшенная поддержка Apple Pencil

В iPadOS 14 компания Apple улучшила поддержку стилуса Apple Pencil. Ключевое нововведение — распознавание рукописного текста. Функция автоматически распознает написанное пользователем и переводит текст в печатный для последующего редактирования или отправки.

Новая Siri

Голосовой помощник Siri был существенно переработан в iPadOS 14. Теперь при вызове Siri не занимает весь экран. Вместо этого на дисплее отображается небольшая иконка Siri, сигнализирующая о работе функции.

Новый экран вызова

Аналогичным образом Apple изменила экран входящего вызова. Если пользователь управляет iPad под управлением iPadOS 14, входящий вызов более не открывается на весь экран, а отображается в виде небольшой полоски вверху экрана.

App Clips

В iPadOS 14 появилась новая функция App Clips. Она позволяет запускать облегченные версии приложений без необходимости их установки на устройство. Например, если пользователю понадобилось оплатить что-либо в специализированном приложении, он может запустить приложение при помощи функции App Clips без его установки и настройки. После использования такое облегченное приложение автоматически удаляется с устройства.

Apple выпустит первую бета-версию iPadOS 14 для разработчиков сегодня, 22 июня. Публичная бета-версия iPadOS 14 выйдет в июле. Финальный релиз операционной системы состоится осенью.

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