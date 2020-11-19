Обзор Mac Mini M1: волшебная коробочка

Прорыв в очень компактном корпусе.



10 ноября 2020 Apple представили компьютеры на своём первом процессоре M1. И вот пришло время оценить самое дешёвое решение на новом чипе. Вот наш обзор на Mac Mini M1. Поехали!

Дизайн. Тот же, что и на Mac Mini предыдущего поколения на Intel. Выглядит отлично и свежо, очень красивый корпус, его не хочется прятать за монитор, а наоборот – хочется выдвинуть на первый план. Цвет остался только просто серый, никакого космического больше нет. Корпус, кстати, из алюминия.

Недавно мы делали обзор на Apple Air M1, он тоже на новом процессоре. Вот и там корпус не изменился вообще. Нововведения касаются начинки и нескольких кнопок на клавиатуре.

Характеристики:

Чип M1 – 8 ядер + 8 ядер графики.

Хранилище может быть 256 и 512 ГБ. Будет версия на 1 ТБ.

Оперативки – 8 ГБ. Будет версия на 16 ГБ.

Порты: USB-A, USB-C, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 1/2/3, VGA.

Wi-Fi 6.

Не поддерживает подключение внешних графических карт.

Размер: 19,7×19,7×3,6, весит 1,2 кг.

Кстати, провод в комплекте длиной в целых 2 метра.

Если дизайн остался прежним, то вот портов стало меньше: было 4 порта USB Type-C/Thunderbolt, а теперь только два.

Динамик. Он встроен в корпус и играет просто ужасно. Лучше вообще без него, чем с таким.

Начало работы. Вам точно нужны проводная мышь и клавиатура для первичной настройки. Беспровод подключите потом, но сперва найдите что-то со шнурками. Это неудобно. Ещё можно настроить разблокировку без пароля – через Apple Watch.

Программы. При первой загрузки Mac предложит скачать эмулятор для запуска приложений. Без этого никуда. Ведь под новый процессор ещё ничего не написано. Даже Фотошоп сейчас выпустил только первую Бету под новую архитектуру Маков.

Запуск приложений от iPhone и iPad действительно работают. Но не на весь экран. Пока разработчики не позаботились о поддержке нового разрешения. Покупать повторно ничего не нужно, просто скачайте приобретённое из App Store.

Мощь процессора. Хотя внутри и есть кулер, он всегда молчит. Непонятно, как такое вообще возможно. Всякие синтетические тесты показывают превосходство над всеми решениями о конкурентов. Особенно, если говорить про графику.

macOS 11 Big Sur. Сразу ожидает вас из коробки. Всё про новую прошивку мы уже написали. Рекомендую изучить возможности новой ОС. Так, ради интереса.

Энергия. Блок питания оставили тот же (150W), но само потребление электричества сократилась более, чем вдвое.

Оперативка. Её не так уж и много, ведь предыдущие Маки с Интел внутри предлагали до 64 ГБ. Но новому M1 столько не нужно. Даже не знаю, что за магия, но это факт. Системе достаточно 8/16 ГБ. Но (!) профессионалам в обработке видео рекомендуют подождать появления версии на 32 ГБ оперативки. Рекомендация от опытных профессионалов, а не от меня.

Кстати, недавно мы заглянули внутрь корпуса Mac Mini M1.

Цены в России.

Я написал, что новый Mac Mini M1 – это самое дешёвое устройство на новом чипе. И не обманул – в рамках нового поколения компьютеров Apple он стоит меньше остальных. Но всё равно дорого.

Вывод. Это отличный продукт, превосходящий рынок. Ещё много лет новый чип сможет работать на уровне топов. За это мы и любим Apple.

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