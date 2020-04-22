Обзор обзоров iPhone SE 2. Хвалят скорость и камеру

А что ругают?

Обозреватели ведущих изданий и популярные YouTube-блогеры опубликовали первые обзоры iPhone SE 2-го поколения. Новый смартфон Apple получил в основном положительные отзывы. Особенно сильно обозреватели похвалили скорость работы нового iPhone SE и неожиданно высокое качество съемки.

Издание The Verge отметило, что в iPhone SE 2-го поколения «есть все, что вам нужно». Обозреватели поставили наивысшие оценки смартфону за производительность, камеру, длительную поддержку от Apple и, внезапно, время автономной работы. Кроме этого, в издании подчеркнули, что новый смартфон Apple заставит многих клиентов компании задуматься о целесообразности покупки более современных iPhone стоимостью $1000.

В TechCrunch назвали новый iPhone SE 2-го поколения «дешевым и веселым». По словам обозревателей, за такие низкие деньги покупатель получает «чертовски хороший смартфон».

В Engadget и вовсе назвали новый iPhone SE — лучшим бюджетным смартфоном в мире. Журналисты подчеркнули, что новинка Apple станет особенно хорошей покупкой для пользователей старых моделей iPhone, которые прежде не переходили на более дорогие смартфоны из-за отсутствия возможности или нежелания тратить большие деньги.

Популярный YouTube-блогер MKBHD похвалил iPhone SE 2-го поколения за феноменальную производительность, которую обеспечивает флагманский процессор A13 Bionic. С этим чипом новый iPhone SE оставляет позади большинство куда более дорогих смартфонов, в том числе когда речь заходит о флагманах 2020 года.

Отметим, что практически все зарубежные издания назвали iPhone SE 2-го поколения бюджетным. В США смартфон продается по цене $399 за базовую версию с 64 ГБ памяти. В России за эту же модель необходимо отдать внушительные 39 990 рублей.

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