Обзор Poco M3: 4/128, 3 камеры, Snapdagon, стерео и другие фишки за 12000 руб

Быстрый, но очень основательный обзор.



Первый обзор новейшего смартфона Poco M3. Тестируем крутой смартфон за 12490 руб и делаем выводы. Поехали!

Начну с коробки и комплектации. Упаковка выглядит очень стильно, фирменный жёлтый цвет марки отлично украсил новую коробку. На ней, помимо, названия модели красуется анонс чуть ли не главного преимущества смартфона – аккумулятор на 6000 мАч. Внутри: телефон в жёлтой плёнке с описанием самых важных характеристик, зарядка на 22,5 Вт, кабель Type-C, прозрачный силиконовый чехол, сим-скрепка и бумажки. Это очень богато по современным меркам.

Внешний вид. Этот недорогой смартфон выглядит дороже, чем стоит. Забегая вперёд, скажу, что и работает он тоже как более дорогие устройства. Передняя часть почти полностью занята экраном, кстати, он под плёнкой уже из коробки. А всё остальное – единый пластиковый корпус. Он не скользит в руках, не собирает отпечатки и выглядит очень нарядно. Всё благодаря «кожаной» текстуре. Цветов может быть 3: наш синий, классический чёрный и топовый жёлтый.

Размеры и вес. С такой большой диагональю размеры никуда не спрячешь, так что в длину – 162,3 мм, в ширину – 77,3 мм. Здесь ничего необычного. А вот толщина и вес порадовали – 9,6 мм и 198 г. Вам не кажется это небольшим? А как насчёт АКБ на 6000 мАч. Вот именно.

Экран занимает более 90% всей лицевой поверхности. А из себя представляет IPS-матрицу с FullHD (2340х1080), этого разрешения более, чем достаточно, даже при немалой диагонали в 6,53″. Экран вытянутый, как и положено в наши дни, и имеет каплевидный вырез для селфи-камеры. Камера очень неплохая – на 8 МП.

На фото сравниваем экраны Poco M3 и Redmi Note 9 Pro. Они почти братья, но у Poco цвета чуть теплее в базовой настройке.

Процессор положили от Snapdragon. Причём экономить не стали и выбрали 662 чип – это 8 ядер до 2 ГГц. И хотя проц произведён не по топовым технологиям (11 Нм), но он очень неплох. Все работает очень быстро и плавно. За графику отвечает Адрено 610. На видео вы мы сравниваем запуск игры с Redmi Note 9 Pro (720G и Adreno 618).

Память. Тут всё как нужно: быстрой оперативки – 4 ГБ, а хранилище уже на выбор: 64 или 128 ГБ. Мало? Можете поставить флешку до 512 ГБ.

Время работы. Про огромную батарейку вы уже знаете. Вот вам ещё несколько чисел, помимо 6000 мАч: в режиме разговора – до 40 часов, музыка/видео – 196/17 ч, а в ожидании – до 583 ч. Последне, конечно, в постоянном режиме экономии, но и это сильно. Лично я поставил на зарядку телефон через 1,5 дня, но телефон был в руках постоянно. Тестировал игры, фильмы, звук и тд. Так что работает телефон и правда очень долго.

Камеры. Их мало не ставят уже никуда, вот и здесь их 3. Основа – модуль на 48 МП, ещё два модуля для особых задач: портретных и макро снимков, они по 2 МП. Про селфи-камеру вы уже прочитали выше. Главная камера может похвастаться ночными фото/видео-возможностями. На фото: Poco M3, Redmi Note 9 Pro, iPhone 8.

Звук. В этом телефоне есть стерео. Два неплохих динамика (сверху и снизу) дают действительно объёмный, громкий и весьма чистый звук. Звучание по ощущениям – среднее, никакой бассистости или вау-эффекта не будет. Но (!) громко, объёмно и без хрипов. Стерео настоящее, а не использование слухового динамика для воспроизведения контента как у многих. Ещё нам оставили классику – 3,5 мм выход. Вот за это и правда спасибо.

MIUI. Из коробки доступна 12-ая версия, но немного позже ожидаем уже MIUI 12.5. Но не всё так, как у других смартов от Xiaomi – сверху накатили мини-оболочку от Poco. Она выглядит приятно, из главного: меню приложений реализовано как у простого андроида (свайп снизу вверх) и больше круглых значков.

Безопасность. Можно использовать разблокировку по лицу и пальцу. Лицо считывает через простую камеру, так что рекомендовать трудно. Но при идеальном освещении – отлично и весьма быстро. А вот палец распознаёт моментом, так же, как и Redmi Note 9 Pro. То есть быстрее, чем в Samsung S9 и iPhone 8. Датчик встроен в кнопку блокировки. И вообще в прошивку уже включена защита, но чтобы всё было ОК, нужно скачивать приложения из фирменного магазина или Гугл Плей.

Использование. Работает смартфон очень хорошо и быстро. Всё запускается как нужно – нервничать или ждать не приходиться. Размеры корпуса типичные для такой диагонали и пользоваться удобно, тем более вес не очень большой. Но здесь у меня возник вопрос. Развесовка не идеальна – тяжелее к блоку камер, то есть держать снизу нужно поувереннее. Но в комплектном чехле этих проблем уже не ощущается, ведь в нём телефон ещё менее скользкий. Но вот толщина и ширина возрастают существенно, я бы поискал альтернативы из Китая. Но вообще эмоции от использования только положительные.

Связь. Здесь всё очень хорошо и очень плохо одновременно. Хорошо: 4G (можно поставить 2 сим-карты), Wi-Fi 5, Bluetooth 6 и даже ИК-порт для управления домашней техникой. А вот плохого немного, но оно очень существенное – отсутствие NFC.

Цены. В официальном магазине просят 12490 и 13490 руб за 4/64 и 4/128 соответственно. На Я.Маркете дешевле вы не купите (декабрь 2020), на Али можно немного сэкономить (купоны, акции). Но выгода не стоит месячного ожидания.

Если вам нужны более подробные характеристики, то вот наш материал со всеми деталями.

Вывод. Это очень достойный аппарат за умеренные деньги. Плюсов вагон: бодрый процессор, куча памяти, отличный экран, стереодинамики и так далее. Но минус совсем немаленький – сейчас без NFC обходиться трудно. Но за такие характеристики и скромный чек можно простить даже такой минус. Всем лайк!

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