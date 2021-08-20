Обзор приложения MobileTrans для переноса данных
Передача данных одним нажатием.
Недавно скачал приложение MobileTrans на свой ПК. Слышали о нем? Нет? Оно предназначено для переноса данных с одного смартфона на другой. В современном мире, когда гаджеты мы меняем достаточно часто, весьма актуальная проблема. Да, iOS позволяет все хранить в облаке, делать резервные копии и так далее.
Но не все любят связываться с онлайн-хранилищами. Или вы перешли с iOS на Android (и наоборот)? Беда. Для таких людей подобные MobileTrans приложения и созданы. Они позволяют перенести все с одного девайса на другой простым нажатием пары клавиш.
Приложение MobileTrans создано компанией WonderShare. Оно позволяет просто подключить два смартфона к ПК, затем нажать копировать. Всё. Дальше только ждем.
Есть платные, а есть бесплатная версии.
В чем разница.
- Бесплатная пробная дает возможность переноса 5 контактов с одного смартфона на другой.
- Платная версия на год за $29,95 для передачи контактов, сообщений, фотографий (бессрочная лицензия на $10 дороже).
- Платная версия на год за $29,95 для WhatsApp (бессрочная лицензия на $10 дороже).
- Платная версия на год за $39,95 для того и другого (бессрочная лицензия на $10 дороже).
Одна из главных фишек — перенос данных из WhatsApp (между айфонами, смартфонами на Android или с iOS на Android). Список поддерживаемых ОС: Android, iOS, BlackBerry и Symbian.
Но не WhatsApp единым. Также вы можете:
- Перенести данные из Viber.
- Из WeChat.
- Из Line.
- Из Kik.
- Сделать резервную копию WhatsApp и прочих приложений на ПК.
Вы просто подключаете смартфоны к ПК, запускаете приложение, а затем видите список данных, которые совместимы с теми или иными гаджетами.
После копируете.
Например, перенос приложений с iOS на Android невозможен. Они несовместимы.
Сколько по времени это займет? Все зависит от количества сообщений. При переносе данных с iOS на Android рассчитывайте примерно на 2-3 часа для 1000 сообщений.
Резервные копии из iTunes, Wondershare или Samsung Kies также могут быть прочитаны MobileTrans и перенесены с одного телефона на другой.
Подробнее об этом тут.
Когда данные перенесены, через MobileTrans можно стереть старый смартфон, полностью освободить его от данных. Полезно перед продажей устройства.
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