Обзор рассрочек на iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Подробный разбор. Не благодарите.



Не всегда у нас есть возможность купить себе или в подарок новый Айфон. Хорошо, что уже давно выдумали рассрочки. Для покупателя это очень выгодно: платишь частями, да ещё и не переплачиваешь. Для вас мы разобрались в рассрочках самых крупных сетей. Поехали!

1.Связной и C-Store. Начнём с самой «невыгодной» рассрочки. Поскольку эти два магазина являются родными братьями, то и условия рассрочек одинаковые. И очень сложные для выполнения. Ведь нужно набрать аксессуаров или услуг от 21000 руб (!). Это сумма нужна при выборе iPhone 12 64 Гб. При покупке более дорогих моделей эта сумма может достичь 28000…

2. Эльдорадо. В этом магазине условия более «земные». Точных условий на сайте я не нашёл, но достиг результата опытным путём. Если в корзину добавить только телефон, то галочку в строке «рассрочка» поставить невозможно.

Если нажать на знак вопроса около цены, то вас отправят на страницу с аксессуарами. Там нужно выбрать один или несколько товаров на сумму не менее 2500 руб. Тогда можно будет выбрать покупку в рассрочку.

3. DNS. На их сайте ничего докупать не нужно. Просто добавляете телефон и вводите свои данные для банков.

4. М-Видео. У этого знаменитого продавца для iPhone 12 64Gb нужно добавить аксессуаров от 4000 руб. Для того же аппарата, но с 128 памяти нужно докупить 4250 руб. Что тоже терпимо.

5. Re-Store. У самого первого официального дилера не нужны никакие доплаты. И это приятно.

6. МТС. У «красного» оператора тоже ничего не нужно докупать.

7. Мегафон. Второй оператор в нашем списке. И тоже оставляет приятные впечатления. Никаких лишних трат!

8. Билайн. Здесь ситуация не очень понятная. Около цены написано, что доступны кредит и рассрочка. Но при оформлении выбрать их нельзя. В каких-то дебрях сайта я нашёл, что нужно оформить самовывоз. А уже в офисе пробовать оформить банковский продукт. Хотя у них есть очень интересное предложение. Но оно не про рассрочку, к сожалению.

9. Теле2. Нужно было проверить и четвёртого оператора, хотя поисковик его не предложил. На сайте я вообще не нашёл iPhone 12. Так что пока минус им.

Что мы имеем в итоге:

Связной со своим c-Store обезумели.

МТС, Мегафон, Re-Store, DNS – дают рассрочку без доплат.

У Билайн вообще всё туманно.

Теле2 пока не предлагает iPhone 12.

Эльдорадо и М.Видео хоть и просят что-то купить, но не жадничают.

Важно: найти модели в наличии очень сложно. Поэтому скриншоты с теми моделями, которые в наличии.

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