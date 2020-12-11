Обзор Redmi Watch: отличная цена и NFC

Первый обзор.

Всем привет, совсем недавно Xiaomi анонсировали свои новые смарт-часы – Redmi Watch. И вот наш небольшой обзор на эту новинку. Поехали!

Дизайн схож с часами от Эппл: прямоугольные со стеклом 2,5D-формы. Сбоку имеется одна кнопка для возврата на главный экран, открытия меню или просто для активации экрана. Ещё эта кнопка вызывает голосовой помощник, но он только на китайском языке.

Дисплей квадратный, что более удобно при текстовых уведомлениях. Диагональ в 1,4″ имеет разрешение 320×320. Рамки сверху и снизу толстые, так что чёрный интерфейс просто необходим, чтобы это не бросалось в глаза.

Корпус из пластика с размерами 41x35x10,9, а вес всего 35 г, так что и спать в них будет нормально.

Язык. Скажем так, русский язык будет позже, пока приходится пользоваться английским, но только и его включить в самих часах вы не сможете. Там же всё на китайском, так что выбрать язык сможете через приложение.

Уведомления. Они приходят, но на звонки и сообщения вы отвечать не сможете. Но зато управлять музыкой, громкостью и другим можно прямо с экранчика Redmi Watch. Если вам нужны звонки и сообщения, то обратите внимание на Mi Watch от Xiaomi, они поддерживают eSim.

Спорт и здоровье. Этого в часах достаточно: мониторинг пульса, анализ активностей и тренировок – всё как и должно быть. Мониторинг тоже в наличии, ведь это уже норма даже для бюджетных смарт-часов

Бесконтактные платежи тоже имеются, так что ставим жирный плюс этим доступным часам.

Хотя аккумулятор всего на 230 мАч, но 7 дней часы должны отработать. Это очень хороший показатель.

Цены в России зафиксированы на отметке в 4990 руб, но в продажу они пока не поступили.

Вывод: это отличные часы за умеренный чек. В них есть всё необходимое, а ещё они выглядят нестыдно. Всем лайк!

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