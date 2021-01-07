Обзор Samsung Galaxy A51: стоит ли покупать в 2021? Или лучше взять б/у Samsung S9?

Что лучше за одну сумму: середнячок 2020 или флагман 2018?



Всем привет, современные смартфоны среднего уровня на бумаге почти не отстают от флагманов прошлых лет. Но так ли это на деле? Стоит ли покупать новый Samsung Galaxy A51 или лучше взять б/у Samsung Galaxy S9? Все ответы у нас. Поехали!

Почему мы вообще сравниваем A51 и S9? Цена новой A-шки из 2019/2020 почти равна б/у флагману 2018. Но стоит ли гнаться за характеристиками из прошлого? На этот вопрос мы и попытаемся ответить вместе с вами. Я не буду сравнивать комплектации, потому что с б/у аппаратом скорее всего вы получите только коробку и зарядку, комплектных наушников от S9 вы вряд ли увидите.

Начнём с внешнего вида. Здесь всё неоднозначно. Спереди – почти всю поверхность (87,4%) экран и выглядит это достойно. А вот сзади пластик и качества он плохого: тонкий, царапается и затирается даже в чехле, поскрипывает в метах соединения с рамкой.

Но отличный вид обеспечен, если вы носите A51 в чехле, тогда и не очень ясно, что у вас за модель. То ли флагман, то ли нет, ведь все атрибуты на месте: яркий Amoled, рамки не толстые, подбородка почти нет, отверстие под селфи-камеру и отпечаток пальца – прямо в экране. Если уж очень коротко: выглядит не стыдно. Чуть не забыл: рамка тоже пластиковая, так что при любых падениях экран в опасности.

Здесь S9 и выигрывает, и проигрывает одновременно: рамка стальная, задник стеклянный, но зато рамки сверху и снизу уже не смотрятся нарядно.

Цвета. У A51: чёрный, белый, голубой и красный. S9: чёрный, серый, синий, золотой, фиолетовый, бордовый.

Размеры. Samsung Galaxy A51: 158,5х73,6х7,9 мм и вес в 172 г, S9 компактнее, но чуть толще: 147,7х68,7х8,5 мм и весом в 163 г. Вообще Самсунгу удалось сделать очень компактный телефон: по размерам он меньше, чем предыдущий A50 с 6,4″. И гораздо скромнее, чем, например, Redmi Note 9 Pro c 6,53″. Думаю, что здесь паритет: оба наших телефона скромные в размерах, но с разными диагоналями.

Amoled-экран очень (очень-очень) хорошего качества: яркий и сочный 6,5″ FullHD+ (2400х1080). Обновление картинки 60 Гц, но это вам и не флагман 2019/2020. Плотность пикселей – 405. Прикрывает это дело уже немолодой Горилла Гласс 3. Картинка действительно выглядит превосходно, в рамках бюджета, естественно. Более дорогие Амолед-дисплеи у Самсунг смотрятся ещё лучше.

В этом споре с S9 побеждает флагман из 2018: хотя у него экран 5,8″ (против 6,5″ у A51), но разрешение и плотность пикселей выше разительно – 2960х1440 и 568 соответственно, Горилла Гласс 5, а ещё и HDR10, но тоже только 60 Гц. Это мы ещё не вспоминаем, что экран у Galaxy S9 изогнутый. А это и сейчас смотрится красиво и не для всех привычно.

В обоих смартах присутствует Олвэйс Он Дисплей – отображение важной информации (пропущенные, зарядка и другое) на выключенном дисплее.

Кстати, вот интересное сравнение Amoled и IPS-экранов. Никаких ненужных сведений – только полезные факты.

Процессор в Samsung Galaxy A51 используется тоже собственного производства – Exynos 9611. Это трудяга на 8 ядер и до 2,3 Ггц. Но проц не очень шустрый, зависания и фризы бывают даже при прокрутке рабочих столов (когда на них куча всего и запущено несколько серьёзных приложений). Ситуация у 6-гигабайтной версии получше, но глобально ничего не меняет. Хотя это больше придирки (мы ведь держим в уме бюджет) и для обычного использования этого чипа хватит. Оптимизация в играх очень неплохая и с не очень требовательными играми справляется на ура, но летать телефон не будет точно.

Снова Samsung Galaxy S9 оказывается впереди: чипы бывают от Exynos (9810) и Qualcomm (845), оба процессора круче, чем в A51. Игры особенно круто пойдут на версии от Snapdragon. Ростест бывает только с собственными чипами на борту, но и они круче.

Память. Среди версий 4/64 и 6/128 можно выбирать A51, у S9 выбор такой: 4/64, 4/128 и 4/256. Также в обоих смартфонах можно пользоваться флешками.

Другая важная начинка: 4G, Wi-Fi и Bluetooth 5-х версий, Type-C, NFC. В этом сравнении – паритет. Но A51 побеждает в битве симок: Dual-Sim поддерживают оба телефона, но у S9 слот гибридный (2 сим или 1 сим+1 флешка), а вот в A51 слот поставили нормальный – 2 сим + 1 флешка.

Камеры. У 51-го их целых 4: основа – 48МП, ширик – 12МП, макро и глубина – по 5МП. У Galaxy S9 камера всего одна – 12МП. Вы можете подумать, что флагман 2018 беспросветно проиграл, но это не так. Ниже вы можете посмотреть примеры фото и видео. A51: обычный режим, ширик, отдельный режим 48МП, у S9 одно фото на единственную камеру. Видео сделано одновременно, без особой тряски и с весьма быстро, результат видите сами. Ещё посмотрите на макро от A51, S9 и Redmi Note 9 Pro. Мой вердикт такой: фото хорошие, но не топ. Самс 2018-го плюс-минус на том же уровне, а видео у него гораздо лучше, чем у 51-го.

Селфи-камера у Samsung Galaxy A51 аж в 32МП, снимает она отлично и гораздо лучше, чем в Samsung Galaxy S9. Но вопрос у меня возникает другой. Я не понимаю, зачем всеми силами пытаться выделить камеру в дисплее у A51. Она имеет серебряную окантовку, само стекло с поляризационным слоем. Камеру всегда видно, хотя отверстие для неё гораздо меньше, чем аналогичное в Redmi Note 9 Pro (на фото). Но у китайцев она вообще не обращает на себя внимания в эксплуатации.

Индикатор событий куда-то делся из этой модели, хотя Самсунг всегда их ставила. С ним удобнее, но и без него не всё потеряно. Особенно если помнить, что важная информация доступна и при выключенном экране.

Оболочка. Сейчас 51-ый работает с OneUI 2.5 на 10-м Андроиде, но к середине 2021-го можно будет обновиться до OneUI 3.0 на Андроид 11. Но, уверен, что с новой ОС этот смарт шустрее точно не станет. Для S9 3.0 доступна не будет, телефон уже не молод.

Звук. У Galaxy A51 один динамик и он не слишком громкий, не качественный, но не хрипит. Он очень пищащий и понравиться не может. Слуховой динамик при воспроизведении контента не подключается. Но зато есть классический 3,5 мм вход для наушников и AptX для качественного звука по беспроводу. У S9 тоже один динамик, но очень качественный, ещё подключается слуховой динамик и получается неплохое стерео. 3,5 и AptX тоже на борту. Флагман снова впереди.

Вибрик в A51 поставили жужжащий, это минус. Балл присуждается S9.

Аккумулятор. A51 – 4000 мАч, S9 – 3000 мАч. Полная зарядка около 1,5 ч, а вот разрядка эффективнее у среднего сегмента. День держит уверенно, флагман так не сможет, до вечера не дотянет точно. А вот беспроводная зарядка отсутствует у середнячка и присутствует у S9. По 1 баллу достаётся каждому участнику соревнования.

Общая производительность. Я уже написал про процессор и про то, что весьма слаб, поэтому привожу видео запуска популярной игры на Galaxy A51 и Galaxy S9. Оптимизация заметна сразу, так что этот телефон вас не разочарует в простых играх и обычной жизни.

Безопасность. Подэкранный датчик отпечатка работает не очень хорошо, но это проблемы не только этого аппарата, а ещё и несовершенства технологии. Разблокировка происходит не так быстро, как в обычном датчике (не под экраном), а ещё и капризничает, когда палец/экран не самые чистые или положение пальца немного не то. Всё заработало гораздо лучше, когда я дополнительно отсканировал тот же палец и сохранил его как 2-й палец. То есть отпечатка 2, а палец – 1. У Гэлэкси С9 палец считывается на задней стороне под камерой и делает это быстро, положение пальца значения не имеет. Здесь мне трудно назвать победителя: технологии совсем разные, думаю, что можно присудить телефонам по одну баллу: S9 – за скорость, A51 – за более новую технологию.

Общее удобство. A51 удобно держать в руках, им удобно пользоваться, большой и отличный дисплей дарят только положительные эмоции. Если обсуждать телефонные функции, то вы и вас слышно отлично, здесь вопросов нет, Самсунг всё-таки. Помещается почти в любой карман и не оттягивает его. Прошивка OneUI лично мне очень нравится, думаю, что и вас она не разочарует.

Цены. Раз уж мы обозреваем смартфоны с 4/64 внутри, то и цены будут представлены на них. Новый A51 4/64 – 19990 руб у официалов и от 16500 руб – Я.Маркет. За 4/128 придётся доплатить по 3000 в любом месте. Б/у A51 оценивается около 14000 руб. Новый Galaxy S9 оценивают от 33000 руб (смысла в нём за 33 точно нет), а вот б/у стоит нормальных 15000-17000 руб. Продать потом проще и выгоднее именно флагман, так что здесь я ставлю ему плюс.

Вывод. Я раздавал баллы в каждой номинации и вышло 13 против 8 – победил S9. Я считаю, что к покупке в 2021-м годны и A51, и S9. Я бы взял флагман 2018-го из-за экрана, процессора и общего качества. Но у A51 тоже есть свои преимущества: АКБ, камера и отпечаток в экране, OneUI 3.0 и действительно очень хороший экран (хотя и хуже, чем у S9). Всем лайк!

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