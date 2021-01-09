Обзор Samsung Galaxy S10: стоит ли покупать в 2021?

Крутой смартфон из 2019-го.

Всем привет, в 2021-м Samsung Galaxy S10 стоит адекватных денег и кажется хорошей покупкой. Но так ли это на самом деле? Стоит ли покупать флагман из 2019 в 2021? Все ответы у нас. Поехали!

Комплектация очень богатая по меркам 2021: зарядка, кабель, отличные проводные наушники AKG и сам телефон. Причём он уже в хороших заводских плёнках. Почему это хорошо? Они отличного качества и не расстроят свои присутствием. А ещё бронестекло на экране использовать нельзя, так что плёнка – ваш единственный способ защиты дисплея, но об этом ниже.

Внешний вид – просто отличный! Телефон выглядит красиво: вытянутый и узкий с полностью чёрной передней панелью (при выключенном экране) и очень красивым задником. Задних стеклянных крышек подготовили много: чёрный, белый, морской, красный и синий цвета. А полированная стальная рамка не только смотрится красиво, а ещё и примет удар на себя при падении. Это огромный плюс.

Размеры и вес: 149,9 х 70,4 х 7,8 мм и 157 г. S10 очень компактный для своей диагонали и действительно лёгкий. Для сравнения привожу размеры iPhone Xs: 143,6 х 70,9 х 7,7 и вес в 177.

Изогнутый экран, конечно же, просто великолепен. Этот 6,1″ СуперАмолед показывает очень красивую и яркую картинку: разрешение 3040 х 1440 с плотностью пикселей в 551 и HDR10 дают отличное изображение. Защитой служит стекло Горилла Гласс 6, но и оно прикрыто плёнкой из комплекта, как я уже писал, так что безопасность стекла на высоте. Олвэйс Он Дисплей, естественно, присутствует.

Что мне не понравилось в экране:

1. Неодинаковые рамки. Они тонкие, но подбородок никуда не делся. Придирки, но хотя бы симметрично сделали. Кстати, в Galaxy S10e подбородок не так бросается в глаза, потому что и остальные рамки не самые тонкие.

2. Вырез под селфи-камеру снова очень большой. Это не мешает, но всегда хочется чего-то лучшего. Я уверен, что самсунговцы сразу могли сделать дырку поменьше, но тогда в следующем поколении улучшений было бы уже меньше.

Самая важная начинка:

Процессор в Ростест-версии только собственного производства – Exynos 9820 (8 ядер до 2,73 Ггц). Также бывают версии с 855-м чипом от Qualcomm. В синтетических тестах 855 местами обходит 9820 и особые ценители технологий возьмут себе именно со Snapdragon внутри. Но это больше недоверие к Самсунгу или прицел на самые мощные игры. В жизни: со всем, что вы только придумаете для Samsung Galaxy S10, справится любой чип. Так что не переживайте по этому поводу.

в Ростест-версии только собственного производства – Exynos 9820 (8 ядер до 2,73 Ггц). Также бывают версии с 855-м чипом от Qualcomm. В синтетических тестах 855 местами обходит 9820 и особые ценители технологий возьмут себе именно со Snapdragon внутри. Но это больше недоверие к Самсунгу или прицел на самые мощные игры. В жизни: со всем, что вы только придумаете для Samsung Galaxy S10, справится любой чип. Так что не переживайте по этому поводу. Вариантов памяти бывает несколько: 8/128 и 8/512 ГБ. Также при помощи МикроСД (до 512 ГБ) памяти может стать очень много. Но если решить поставить флешку, то пользоваться можно только одной Сим – слот гибридный (2 Sim или 1 Sim +1 MicroSD).

бывает несколько: 8/128 и 8/512 ГБ. Также при помощи МикроСД (до 512 ГБ) памяти может стать очень много. Но если решить поставить флешку, то пользоваться можно только одной Сим – слот гибридный (2 Sim или 1 Sim +1 MicroSD). 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC для бесконтактных покупок.

Камеры действительно крутые. Их много и все они очень и очень качественные: основа на 12Мп, телевик тоже на 12МП и ширик на 16МП. Снимают эти камеры очень хорошо, ниже будут представлены фото, сделанные на Samsun Galaxy S10. Всё сделано в авторежиме, фокусировку ни на один объект не задавали. То есть всё максимально честно и приближено к обычной жизни. При дневной съёмке шёл снег, так что фото и видео не на высоте, но опять же всё как в обычной жизни.

Селфи-камера одна и тоже очень хорошая. Эти 10МП хорошо себя ведут и днём, и ночью. Но мне показалось, что дневные кадры пересвечены. Снимки на фоне окна с iPhone Xs получаются лучше и вообще качество селфи-камеры у этого Айфона мне нравится больше, хотя детализация лучше именно у S10. Итог: деталей больше у Самсунг, но кадр слишком высветленный, более сбалансированные селфи-фото у iPhone Xs.

Зарядка происходит весьма быстро – около 1,5 ч, поддерживается ускоренная подпитка (15Вт), беспроводная (9Вт) зарядки. Реверсивная зарядка тоже здесь – подзарядка других устройств по беспроводу. Выходит, что ваш телефон – повербанк для наушников и другого. Аккумулятор на 3400 мАч позволит вам дотянуть до вечера. Экран всё-таки не маленький и с большим разрешением – на него хочется смотреть.

Звук чистый и громкий. Стерео отлично звучит при играх и видео. Снизу один динамик, слуховой динамик тоже начинает играть при необходимости. Ещё не забыли обычной вход на 3,5 мм, беспроводные уши тоже будут звучать отлично – AptX на месте.

Отпечаток пальца встроен прямо в экран и работает хорошо. Он очень быстрый, но капризный к чистоте пальца и экрана. В разы лучше, чем аналогичный датчик у Galaxy A51. Чтобы всё работало ещё быстрее: добавите второй отпечаток того же пальца – помогает.

Других толковых способов защиты не положили. Ещё можно разблокировать телефон через селфи-камеру, но это не слишком точно и в темноте ничего не выйдет.

Напомню, что использовать бронестёкла в S10 возможности нет из-за датчика пальца, расположенного в экране.

Прошивка в январе 2021 – OneUI 2.5, но в первой половине 2021 будет доступна новая OneUI 3.0. Это отличное обновление, вам понравится.

Общее удобство. Телефоном очень удобно пользоваться: тонкий, удобно лежит в руке (сужается к краям и вытянутый – 19:9), вес вообще неожиданно маленький. Долгие разговоры не проблема. Когда берёшь Galaxy S10 в руки, то привыкать ни к чему не нужно. Он уже такой, какой нужно.

Цены в январе 2021 вполне нормальные. Причём и на новые, и на б/у аппараты. От 39000 руб просят за новые 8/128 на Я.Маркете (у официалов на 5 тыс руб дороже), б/у на Авито в Москве оценивают от 28000 руб. Можно даже отыскать S10 на гарантии. Ещё: топ от Самсунг – всегда ликвид, так что вы позже и вы его нормально продадите.

Кстати, вот для сравнения обзор Samsung Galaxy S10e. Тоже из 2021-го, всё не менее объективно. Стоит Е-шка тысяч на 5 дешевле и тоже является отличной покупкой.

Вывод. Samsung S10 – отличный телефон за уже более-менее подъёмные деньги. Он способен вас приятно удивлять и в 2021-м. Никакого дискомфорта не будет совершенно точно. Самые основные плюсы: экран, ещё раз экран, много оперативки (8ГБ), отличный процессор для жизни и игр, красивый внешний вид, очень лёгкий и тонкий. Этим телефоном приятно обладать и можно отлично подарить. Стоит ли в итоге его покупать в 2021-м? Да, телефон правда отличный, он вас не разочарует. Всем лайк!

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