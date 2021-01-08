Обзор Samsung Galaxy S10e: стоит ли покупать в 2021? Сильно он хуже обычного S10?

Спойлер: это миник ещё очень и очень актуален.

Всем привет, сейчас мини-флагман 2019 Samsung на Авито стоит приелемо. Но стоит ли покупать Galaxy S10e в 2021? А, может, лучше немного добавить и взять обычный S10? Все ответы у нас. Поехали!

Внешний вид у Samsung Galaxy S10e не стыдный точно. Компактный и красивый корпус отлично лежит в любой руке. Полированная стальная рамка, полностью чёрная лицевая панель при погашенном экране и большой выбор красивых задних стёкол. Это то, что нравится очень многим (и мне). А как насчёт превосходного Амоледа с отверстием для селфи-камеры? Это хоть и мини-флагман, но он не выглядит просто или дёшево.

Цветов много и все они очень нарядные: белый перламутр, чёрный глянец, лимонный и морской. Лично мне больше всех нравится жёлтый, а чёрный – слишком скучный.

Вообще S10e часто пытаются сравнить с iPhone Xr, потому что он дешевле, а рамки экрана чуть толще. Идеологически сравнить можно, да, но на практике – нет. Потому что Xr сильно толще, чем Xs, а экран у него не идёт ни в какое сравнение с флагманом. У Самсунг совсем другой подход. Всё – топ, но в меньшем размере и немного меньшим размахом.

Размеры и вес: 142,2 x 69,9 x 7,9 мм и 150 г соответственно. По ощущениям это аппарат очень похож на iPhone 8: в руке и в кармане – супер. Для сравнения размеры и вес 8-ки: 138,4 х 67,3 х 7,3 и 148 г.

Экран просто превосходного качества. Этот 5,8″-Амолед выдаёт отличную и яркую картинку с разрешением в 2280х1080, плотность пикселей – 438, а ещё и HDR10. 60 Гц для такого экрана более чем, а прикрыто очень прочным Горилла Гласс 6. Естественно, поддерживается Олвэйс Он Дисплей – самая важная информация при выключенном экране. Площадь экрана к лицевой поверхности – скромные 83,3%.

Лично мне хотелось бы уже не видеть этих Андроид-подбородков. В Galaxy S10e он в глаза не бросается, это больше мои хотелки. Кстати, в обычном S10 подбородок тоже на месте.

Хуже ли экран мини-флагмана, чем в основной версии 10-ых? Нет и ещё раз нет. Пусть у него рамки немного толще и вообще он не изогнутый, как взрослые, но картинка просто отличная. Да, плотность пикселей и разрешение существенно меньше, чем у S10 и даже Galaxy S9, но на качестве картинки это не отражается. Я включил одинаковые ролики на Ютуб с одинаковым разрешением и вообще (!) не увидел разницы в качестве.

Но один момент в экране меня немного отвлекает от его отличного качества – ОГРОМНЫЙ вырез для селфи-камеры.

Что по начинке? Процессоры бывают собственные и от Qualcomm: Exynos 9820 и Snapdragon 855. Оба на 8 ядер, оба летают, но американский чип увереннее тянет суперигры. Но, честно говоря, вы этого не заметите. Цифры – это одно, а вот реальная жизнь – совсем другое. Любого чипа вам хватит за глаза, но Ростест традиционно бывает только с Exynos.

Память: минималка – 6/128, а максималка – 8/128 ГБ. Можете поставить МикроСД до 512, если потребуется. У S10 памяти больше, флешку тоже можно вставить.

Другая начинка: 4G, Wi-Fi6, Bluetooth 5, NFC. Симки можно поставить 2, но только если вам не нужна флешка. Иначе: 1 сим + 1 флешка.

Камеры. Мало их уже не ставят никуда, вот и в Samsung Galaxy S10e: 2 сзади и одна спереди. Сзади: снова на 12МП и ширик – 16МП. Поддерживаются и RAW-снимки. Селфи-камера на 10МП снимает неплохо, но не вау. У обычного S1o – лучше. Ниже вы увидите фото и видео, сделанные на S10e. Камеры у обычной 10-ки лучше, да их и больше, но здесь и мини-флагман и мини-ценой.

Безопасность на уровне благодаря датчику отпечатков пальца. Он расположен в кнопке включения и срабатывает молниеносно. Доля секунды и вы внутри. А сам кнопка расположена очень удобно: смещена выше, чем обычно. Поэтому палец всегда оказывается ровно там, где нужно. У S10 датчик отпечатка встроен в экран, но он медленнее и капризнее.

OneUI в январе 2021 доступен в версии 2.5, но в первой половине 2021 будет доступна новая версия – OneUI 3.0. Лично мне прошивка нравится: масса удобного и полезного.

Звук отличный. Стерео-динамики громкие и хорошего качества, но не слишком чистые. Опять же у S10 – лучше (громче и гораздо чище). На борту присутствуют и 3,5 мм для наушников и кодек AptX для качественного беспровода. У всей 10-й линейки так.

Батарея держит отлично. Всё-таки 3100 мАч на не самые прожорливые экран и проц. Быстрая проводная (15Вт), беспроводная (9Вт) и реверсивная зарядки на месте. Полная зарядка около 1,5 ч, а разрядка за день. Обычный S10 и заряжается дольше, и разряжается быстрее.

Общее удобство. Этим телефоном действительно очень удобно пользоваться: качество отличное, размеры небольшие, а функционал – полный. Вы не чувствуете, что на вас сэкономили (как в случае с iPhone Xr). Разговоры проходят на 100 баллов: рука не устаёт, слышно вам и вас – идеально.

Цены. Новый такой купить невозможно, а вот за б/у в январе 2021 просят около 23000 руб. И это отличное предложение, но вам нужно понимать, что популярностью Е-шки не пользуются. Поэтому можно смело торговаться, но и вам продавать будет чуть сложнее. Но всё зависит от города, времени и, конечно же, состояния.

Вывод. Это действительно отличный мини-телефон с флагманской начинкой, отличными камерами, превосходным экраном в скромном размере и за скромные деньги. Стоит ли его покупать? Конечно: удобный и качественный, прослужит ещё очень долго. А в 2021? Ещё как: фото будете делать отличные, заряд держит как нужно, последние прошивки прилетают. Стоит ли доплачивать за S10? Только если вам нужен экран побольше, звук немного громче и отпечаток в самом дисплее. Но, честно говоря, на б/у между ними разница 5-6 тыс и она оправдана теми плюсами 10-ки, что я только что указал. Но (!) удобство в кармане и в руке вам не заменить ничем. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (3,00 из 5, оценили: 2)

из 5, оценили: