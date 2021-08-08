Обзор Tecno Camon 17p

Как будто еще один Xiaomi.

Всем привет, в лиге крупных смартфонов прибавление. Новый Tecno Camon 17p не пытается прыгнуть выше головы, а предлагает много за умеренные деньги. Из главного: хороший дисплей, собственная приятная оболочка, современный процессор, много камер и много аккумулятора. Да, мы не раз видели всё это у других производителей. Но у Tecno есть несколько козырей. Каких? Всё в нашем большом обзоре. Поехали!

Комплектация

Первое, что вы думаете про коробку: “Там, наверное, много всего”. Коробочкой упаковку не назвать, размер не позволяет использовать уменьшительно-ласкательные.

Дизайн коробки интересный и вообще не кажется простым. Казалось бы, что это просто белая картонка с синими надписями. Но на деле всё оказывается не так просто: название модели не только хорошо видно, а ещё и на ощупь приятно; белая подложка (фон) тоже не из простых и полностью усыпана буквами «Т». Буковки тоже ощущаются на ощупь, но гораздо слабее названия модели.

Что ещё интересного: имеется дополнительная наклеечка с тремя знакомыми нам буквами «NFC» и лого, где Tecno красуется рядом с логотипом ФК «Манчестер Сити». А вы как думали? Бренд пока не сильно распространён на территории России, но это не значит, что он неизвестен за рубежом. Если у Tecno есть деньги на спонсорство топ-клуба, то и на качественные смартфоны, наверное, средства тоже имеются. Это мы и пытаемся выяснить в этом обзоре.

Итак, внутри: смартфон, адаптер на 18Вт, кабель Type-C, прозрачный силиконовый чехол, защитная плёночка, гарантийный сертификат на 13 месяце (12+1) и другие бумажки.

Адаптер белого цвета и очень скромных размеров, я не ожидал встретить на нём надпись «18W» и был приятно удивлён. Кабель тоже белого цвета, на ощупь самый простой, как из перехода, но у него есть своя изюминка – оранжевые элементы коннекторов, смотрится свежо. Силиконовый чехол очень мягкий и приятный на ощупь и даже имеет небольшой визуальный эффект (тонкие вертикальные полосы – выглядит приятно). Но чехол надевается слишком легко. Думаю, что через время он начнёт болтаться. С другой стороны: комплектный чехол – временная мера на период поиска чехла по вкусу, так что эту придирку не учитываем. Как вы поняли, наушников не завезли, но это уже давно является трендом, так что не удивляемся.

Дизайн

Ну что ж, здесь мне есть что сказать. Моё первое впечатление: ребята из Tecno вдохновлялись успехами Redmi/Poco. Спереди, сверху и снизу – точная копия многих смартов двух перечисленных брендов. Верхняя и нижняя грани рамки имеют очень знакомый срез. Ну прям очень похоже на Redmi 9T и некоторые другие модели. Подход к передней части тоже очень схож: экран обрамлён в тонкую чёрную рамку и вставлен в сам корпус. А это я ещё про кнопку блокировки не рассказал. Она точь-в-точь как у тех же Redmi/Poco. Я не говорю про то, что в кнопке спрятан датчик отпечатка и кнопка удобно смещена под палец. Я говорю, о том, что это та же самая кнопка по форме и, скорее всего, по размеру. По крайней мере, визуально. Плохо ли это? Я бы не сказал, потому что общее впечатление Tecno Camon 17p создаёт хорошее. Но таким копирование/подражанием они сами обезличивают свои телефоны, что вообще не позволяет им выделиться.

Задняя часть

Вот над ней поработали. Не скажу, что вышло нечто, но глазу есть, за что зацепиться. Задняя крышка визуально слегка отделена от боковой рамки, хотя и является с ней единой частью. Это было достигнуто выштамповкой (продавленной линией), будто одну часть присоединили к другой (например: металлическая рамка + заднее стекло). На ощупь пластик приятный и немаркий, к нему вообще нет вопросов. Название модели на задней части фактурное, оно красиво зеркалит и переливается. Но сделано это сдержанно, никакой дешевизны не прослеживается. Исходя из того, что зеркальная часть не выпирает, а наоборот – утоплена, делаем вывод: крышка крашенная. Не думаю, что краска будет слезать, но мелкие части надписи (название марки и модели) могут немного потерять внешний вид. Убедимся в этом или опровергнем через несколько месяцев. И то при условии, что чехол вы надевать не станете.

Дизайн блока камер

Индустрия никак не откажется от единообразного подхода к блокам камер: вертикально-вытянутый в левом верхнем углу. Tecno Camon 17p не стремился стать исключением, но кое-какие шаги дизайнеры предприняли. Блок двухэтажный: камеры – выше, вспышка – ниже. При этом весь блок приподнят над корпусом, то есть и первый этаж со вспышкой расположен чуть выше. Ещё: цвет блока – графитово-серый, а от главного модуля расходится приятный и не кричащий перелив.

Цвета

Их три: светло-серый, наш тёмно–серый и хвойный. Первые два цвета такие, как у всех. А вот хвойно-зелёный выглядит очень интересно. Кроме приятного цвета, хорош и блок камер – он бронзово-золотой и очень выигрышно подобран к цвету.

Материалы

Из описания дизайна вы уже установили, что корпус из пластика. А боковая рамка и задняя часть – единое целое. Закалённое стекло неизвестного нам производителя, точнее – неназванного. Так что стойкость стекла на бумаге оценить не удастся. Но сразу можно назвать пару положительных моментов: неплохое олеофобное покрытие и плёночка в комплекте.

Размеры и вес

Немалая диагональ не может быть спрятана в слишком малый корпус, так что: 168,6 х 76,4 х 8,8 мм и 198,6 г соответственно. По ширине и толщине нет ни одного вопроса, к длине можно лишь придраться. Детали: рамки не толстые и равномерные с трёх сторон; подбородок есть, но адекватный; толстым смарт точно не назовёшь. Вес не самый маленький, но крупная диагональ и большой аккумулятор не могут весить слишком мало, так что и здесь всё ОК.

Экран

Начну с характеристик: IPS на 6,8″ с FullHD-разрешением (2460 х 1080, 395ppi). Ещё: занимает 82% всего переда и имеет яркость в 500 нит. Звучит вполне обыкновенно, да? Но не спешите с выводами.

Картинка:

Насыщенные цвета . Они не такие яркие, как у Амолед. Но тусклыми или недостаточно сочными их не назовёшь.

. Они не такие яркие, как у Амолед. Но тусклыми или недостаточно сочными их не назовёшь. Отличные углы обзора . Особенно при отклонении по вертикали. Здесь придраться не к чему, Tecno молодцы.

. Особенно при отклонении по вертикали. Здесь придраться не к чему, Tecno молодцы. Яркости хватает, но не при ярком солнечном свете. Не скажу, что мало, просто на улице может не хватить.

хватает, но не при ярком солнечном свете. Не скажу, что мало, просто на улице может не хватить. Белый цвет имеет отличную настройку. Он белый, а не сероватый или голубоватый. Идеальный белый без каких-либо вопросов.

имеет отличную настройку. Он белый, а не сероватый или голубоватый. Идеальный белый без каких-либо вопросов. Чёрный тоже настоящий, а не какой-нибудь тёмно-серый. Конечно, это не чернота Амоледа. Но для IPS – отличный показатель.

В Tecno Camon 17p видна отличная работа над дисплеем! А ведь в прошлых моделях у нас было немало вопросов именно к части экранов. Приятно видеть, как бренд развивается и прислушивается к мнению пользователей.

Звук

Этот параметр не менее важный, чем экран. Потому что звучание вашего телефона имеет очень большое значение в играх, фильмах или если ваша колонка разрядилась. Итак:

Монозвук идёт только снизу, слуховой динамик не подключается.

идёт только снизу, слуховой динамик не подключается. Громкости очень мало. Так что выбирайте рингтон позвонче, чтобы не пропустить важный звонок.

очень мало. Так что выбирайте рингтон позвонче, чтобы не пропустить важный звонок. Баланс звука тоже не очень: много середины, почти нет верхних и полное отсутствие нижних частот. Для обычной жизни пойдёт, а вот фильмы лучше смотреть в наушниках.

Кстати, в Tecno Camon 17p вы всё ещё можете использовать проводные наушники. В нижней части имеется стандартный 3,5мм вход. Про любителей беспроводного звука тоже не забыли: кодек AptX на месте. Его наличие мне не удалось проверить в настройках, потому что я не сумел включить меню разработчика. Но я подключил наушники с поддержкой AptX и сравнил звук с другим телефоном (Samsung Galaxy S10). Звук был сравним с Самсунговским. Конечно, он уступал, но наличие кодека точно было установлено.

Камеры

В Tecno Camon 17p объективов не пожалели: сзади – 4, спереди – 1.

Блок камер: основа на 64МП, макро на 2МП, Боке на 2МП и даже особый объектив для распознавания сценария съёмки.

Как снимает:

Основа снимает очень неплохо, даже хорошо! При съёмке без зума днём выходят хорошие снимки с большим количеством деталей. Видео немного похуже и никакой стабилизации, конечно же, за эти деньги нет. В сумерках фотки тоже хороши, а видео становится ещё немного хуже.

Ночью кадры выйдут неплохие, хотя они и боятся подсвеченных вывесок (появляется зашумленности и световая окантовка), не забудьте про ночной режим – немного вытянет ваш кадр. Зум для видео доступен аж 10Х, но на максималке качество уже совсем не очень, сами понимаете. А вот увеличение для фото доступно всего 2Х. То есть у вас есть всего две кнопочки: «1Х» и «2Х», и переход между ними грубоватый (перескок), а ещё и с задержкой почти в секунду.

Макро что-то даже может снять, но «Вау» не будет. Чтобы получить сносный кадр, нужно снимать что-то полностью обездвиженное. Даже небольшое покачивание на ветру всё смажет. Но оно работает, а не лежит для галочки. Так что ставим плюс.

Боке меня даже удивило. Оно реально работает: отлично размывает фон и почти не обрезает лишнего. Могут быть ошибки в автофокусировке, но если вы тапните в нужное место, то всё будет ОК . Вот за это однозначно жирный лайк!

меня даже удивило. Оно реально работает: отлично размывает фон и почти не обрезает лишнего. Могут быть ошибки в автофокусировке, но если вы тапните в нужное место, то всё будет . Вот за это однозначно жирный лайк! 4-й объектив с виртуальным помощником действительно молодец. Он точно угадывает сценарий съёмки и вообще не заставляет нервничать. Да, я говорил про ошибки автофокуса, но это мелочи. К тому же случается это не так часто.

Что ещё интересного в камерах: HDR, замедленная съёмка в 2К, улучшайзинг, режим портрета, панорама на 180°, короткие видео по 15сек для соцсетей, съёмка документов. Набор бомбовый!

Селфи-камера на 16МП вообще молодец:

Немалое количество деталей (хотя можно и больше).

(хотя можно и больше). Просто превосходная работа автофокуса . Вы можете поворачиваться к солнце и тут же отворачиваться от него – автофокус всё поймёт и настроит идеально.

. Вы можете поворачиваться к солнце и тут же отворачиваться от него – автофокус всё поймёт и настроит идеально. Два вида подсветки вашего лица: подсветка экраном, а также настоящая селфи-вспышка (!).

вашего лица: подсветка экраном, а также настоящая селфи-вспышка (!). Доп. режимы: замедленная съёмка, широкое селфи (селфи-панорама), улучшайзинг, видео по 15сек для сетей, ночная и замедленная съёмки. Обалдеть, да? Я тоже так думаю!

Ещё Tecno не пожалели вспышек: 4 – сзади, 1 – спереди. Недостаток света вам теперь вообще не страшен!

Примеры всех фото и видео, которые мы наснимали за время теста на Tecno Camon 17p вы найдете вот здесь.

Начинка

Процессор G85 от МедиаТек – это 8 ядер до 2ГГц по 2Нм.

G85 от МедиаТек – это 8 ядер до 2ГГц по 2Нм. Графика Mali-G52.

Mali-G52. Памяти бывает 4/128ГБ и 6/128ГБ. У нас на тесте оказалась модели с 6ГБ оперативки. Накопитель можно расширить ещё на 256ГБ , что становится ещё интереснее.

бывает 4/128ГБ и 6/128ГБ. У нас на тесте оказалась модели с 6ГБ оперативки. Накопитель можно расширить ещё на , что становится ещё интереснее. Wi-Fi5, Bluetooth5 и NFC .

. Слот на 2 симки и 1 флешку – удобно.

Энергия

Встроенная АКБ на 5000 мАч продержится день-два, всё зависит от вашей активности. Лично мне батарейки хватало на сутки или даже полтора дня. Недурно, согласитесь! Заряжается смарт не рекордно быстро, но штатный блок на 18Вт своё дело знает. Так что часа через 2 вы достигнете максимума.

Нагрев

Чип Helio G85 никогда не страдал перегревом. И в Tecno Camon 17p он ведёт себя так, как нужно. Никакого дискомфорта от нагрева вам не доведётся испытать. При суперэкстремальных нагрузках станет теплее у блока камер и всё. Это очень хороший показатель.

Безопасность

Отпечаток пальца встроен в кнопку включения. А она расположена на правой грани и почти точно посередине. Настраивается отпечаток несколько секунд и срабатывает без каких-либо проблем или задержек. Кстати, на саму кнопку не нужно нажимать – для разблокировки достаточно простого прикосновения. Кнопка питания не люфтит, но сидит в корпусе неидеально – её верхняя часть слегка приподнята относительно нижней. Визуально это оценить сложно, а вот на ощупь – чувствуется сразу. Ещё напомню, что кнопка ну очень сильно напоминает аналогичную у Redmi/Poco.

Вибрация

Вибрик весьма сильный, но не очень информативный, а ещё и жужжит. Вибрация не самая лучшая, но и совсем плохой её не назвать. Просто она не топовая, а средненькая такая.

Сборка

Тест на скручивание был пройден без каких-либо поскрипываний – полная тишина. Никаких люфтов тоже замечено не было, так что телефон крепкий. А вот с кнопочками не всё ОК: большая клавиша регулировки громкости немного люфтит, а кнопка питания сидит неидеально (слегка выпирает верхней частью).

Система

Tecno работает на собственной оболочке HiOS. Camon 17p со старта получил 11-й Андроид, так что он не отстаёт и здесь. О прошивке можно очень долго говорить, но самое главное: работает шустро, а ещё имеет много своих фишек и улучшений. У меня возникла только одна проблема: среди штатных рингтонов мне не понравился вообще ни один.

Общее удобство

Здесь рецензий будет вполне короткой: удобный смартфон. Tecno Camon 17p удобно лежит в руке, не теряет связь, быстро и долго работает. Процессор не самый крутой, но если вы не играете в самый мощные игрушки, то бед вы знать не будете!

Цены

Официалы просят 14990/16990 руб за 4/128ГБ и 6/128ГБ соответственно. На Авито можно найти на пару тысяч дешевле (но без гарантии от производителя). На Али цены как у официальных магазинов в России.

Вывод

Tecno Camon 17p – очень интересный смартфон за свои деньги. Он удивляет вниманием к мелочам и в своём стремлении быть интереснее и лучше. Многое действительно получилось: смартфон лёгкий (для своих диагонали и АКБ) и весьма тонкий, экран хорош и не вызывает вопросов, а начинка соответствует году и ожиданиям. Дизайн приятный, только зря стремится к внешнему виду от Redmi/Poco. Но при этом Tecna довольно сильно отличается от более известных конкурентов. Camon 17p – некий заменитель смартфонов от Redmi. И он точно ничем не хуже, а в некоторых моментах обходит его: вес, камеры и др. Стоит ли его покупать? Да, это очень хороший смартфон, который не разочарует вас.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)