Обзор видеорегистратора Navitel R600 GPS: компактные 3в1

Удобный помощник против штрафов с видеокамерой.



Всем привет, автомобильных регистраторов на рынке сейчас очень много. Мы подготовили обзор на одно очень интересное решение от отечественной компании Navitel – R600 GPS. Все подробности у нас. Поехали!

Начинаем с внешнего вида. Выглядит Navitel R600 GPS необычно и больше похож на экшен-камеру, чем на авторегистратор. Всё благодаря объективу, будто от зеркалки, на нём даже есть похожие насечки. А размеры такие: 64 x 51 x 32, вес – 69 г. Корпус пластиковый, он не тонкий и не кажется хрупким, матовый и отпечатков не собирает. Собран неплохо: заусенцев и зазоров нет.

Поставляется в нарядной белой коробке, внутри нас ждёт сам регистратор, крепление к стеклу с запасной клейкой лентой, держатель регистратора, кабель для подзарядки (Mini-USB), полноценная автомобильная зарядка (Mini-USB – прикуриватель), гарантийный талон, подарочный ваучер на год с фирменным навигатором от Навител и даже салфеточка для протирки объектива.

Здесь у меня сразу возникает вопрос: Mini-USB? Сейчас даже Micro-USB перестаёт быть нормой. Комплектный кабель стандартной длины, а вот кабель, совмещённый с автозарядкой, – метра 2,5. И это хорошо, ведь всё, чтобы вы спрятали кабель под обшивку и забыли о нём. Но тогда вы жертвуете прикуриватель только для под регистратор. А часто прикуриватель всего один в машине. Почему нельзя было укомплектовать отдельными длинным кабелем и USB-зарядкой? Вот и я не знаю.

Крепление к стеклу происходит необычно: сперва вы приклеиваете базу для держателя самого регистратора к стеклу на скотч (в комплекте есть запасной кусочек для перевешивания в другую машину). А потом подсоединяете к этой базе крепёж, затем к нему сам регистратор. Три соединительных части одного регистратора – это очень много. Я согласен, что присоски слишком ненадёжны. Но здесь мысль инженеров улетела куда-то в космос. Считаю, что сократить части крепежа можно было и до двух.

Это неочевидное решение, но преимущества в нём есть: всё очень надёжно закреплено и питание может осуществляться через базу-крепление, чтобы вам не мешал кабель для подзарядки. Но есть и минус: отдирать такой скотч от лобового будет очень сложно, боюсь, что можно повредить и само крепление. Следов от скотча быть не должно, но это ещё нужно проверить после летней жары.

Питание R600 GPS происходит сразу тремя путями: 2 – через кабель, 1 – от встроенного АКБ. Кабелем регистратор получает энергию через крепление на стекле или напрямую – через порт Mini-USB. Встроенный аккумулятор нужен для записи ночных происшествий с авто. Запись происходит при ударе или раскачивании машины, для этого встроен G-сенсор. Но будьте готовы, что сильные потоки ветра тоже распознаются как удары. Ёмкость батарейки составляет 180 мАч. Большой её не назвать.

Вообще алгоритм зарядки АКБ я не сильно понял – при помощи крепления почти не заряжается. Несколько раз я снимал регистратор, а заряда не накоплено вообще. Для подзарядки нужно использовать зарядку «напрямую», но и это вам не поможет, если честно. Ёмкости в 180 мАч вам ни на что не хватит из-за использования GPS, но об этом ниже.

Экран под стать скромным размерам – 2″, но зато с хорошим разрешением – 960 х 240. Картинка неплохая и не зернистая, цвета и яркость – хорошие. Но углы обзора не очень – если вы смотрите с водительского места на экран, то он имеет не чёрный фон, а зелёный. На экране отображается вся необходимая информация: вкл/выкл записи, вкл/выкл микрофона, работа с GPS, заряд АКБ, время и дата.

А вот на чём сэкономили, так это на пластике, которым прикрыт экранчик, – очень тонкий пластиковый лист, который слишком легко поцарапать и продавить до самого дисплея. Это и не проблема, а придирки. Но лично у меня весь экран уже в царапинах. А я несколько раз снял регистратор с крепления и положил на сиденье с зарядками и телефонами.

В движении включается режим электронного спидометра и подсказок на дорогах. Подсказки – это информация о камерах. Причём для камер контроля скорости, автобусных полос и сплошных линий есть собственные значки – это удобно. Движение с такой функцией – одно удовольствие. Вы услышали мягкий не раздражающий звук, посмотрели на экран, там уже показаны: расстояние до камеры, на какие нарушения она настроена и ваша фактическая скорость. Конечно, всё это дело можно и отключить, но я думаю, что это лишнее. Незачем отказываться от такого помощника на дороге.

База камер должна обновляться. Это очень важно, например, в Москве, где камеры постоянно добавляются и появляются новые дороги. Как обновиться: нужно перейти на специальную вкладку, выбрать модель вашего регистратора, вписать серийный номер и нажать на кнопку. Но (!) у нас ничего не вышло – всё время выпадала ошибка сервера. Если нам удастся обновить базу камер, то этот раздел нашего обзора будет дополнен.

Присутствует индикатор работы – микроскопический еле заметный светодиодик. Я вообще не понимаю его ценности, его никогда не видно. Хотя он требуется для вашего понимания о работе видеорегистратора, но он расположен в самом низу под экраном и названием производителя.

Управление работы происходит клавишами на корпусе. Можно включить или отключить: сам регистратор, запись, работу микрофона. Предусмотрена кнопка меню и кнопка блокировки клавиш. Ценность последней я не очень понимаю, но наличие чего-то не очень нужного – это лучше, чем недостаток чего-то важного.

В меню ничего особого вы не встретите: настройки качества записи, вкл/откл датчика удара, звука и другого.

Интересный факт: при первом включении появляется возможность настроить дату и время, я этот шаг пропустил. Но через несколько минут информация о дате и времени появилась самостоятельно – спасибо GPS. Мелочь, но удобно.

FullHD-камера от Sony с широким углом в 170° и заявленным ночным видением. Всё это даёт хорошую картинку при дневном или ночном городском освещении. Но при движении по неосвещённой дороге – никаких сюрпризов. Происходящее видно, но разобрать номера невозможно, можно лишь угадать марку/модель машины, но это для знатоков.

Ниже вы увидите 3 видео: дневное, ночное в городе и ночное без искусственного освещения. Специально всё приближено к обыкновенным условиям: стекло в меру грязное, дворники чистят неидеально.

Запись происходит циклично (по 5 минут по умолчанию, но можно выбрать и иную длительность) на МикроСД до 64 ГБ, в комплект не входит.

Просмотреть ваши поездки можно, переставив флешку в компьютер/телефон/планшет. Хотя многие конкуренты предлагают и фирменные приложения для соединения с регистратором по Wi-Fi. Но мы-то с вами знаем, что часто такой способ работает не как нужно. Вытащить флешку – всегда надёжнее.

Цены. В январе 2021-го официальный магазин Навител просит 5790 руб за R600 GPS. На Я.Маркете уже выгоднее – от 4500 руб за штучку.

Кстати, вот наш обзор на видеорегистратор от Xiaomi – Mi Dash Cam 1S. Стоят они с Навител одинаково.

Отзывы на Я.Маркете не очень лестные. Люди пишут про поломки и плохую сборку, но у нас ничего такого не произошло. Так что мы с уверенностью можем сказать, что описанные в отзывах случаи – единичные браки конкретных экземпляров, а не общее положение дел.

Вывод. Это отличное устройство 3в1 – регистратор, виртуальный спидометр и помощник в избежании штрафов. Особенно, если покупать его в неофициальном магазине, тогда это становится очень выгодным предложением. У этого регистратора есть ряд плюсов, но есть и ряд минусы. Плюсы: хорошее качество записи в годных условиях, надёжное (хотя и странное) крепление, компактные размеры, встроенный помощник на дорогах. Минусы: питание через Mini-USB, несовершенство комплектации, бесполезные встроенный аккумулятор и индикатор, проблемы с обновлением базы камер. Лично я регистратором остался доволен, хотя он и не идеальный, но толк в нём действительно есть. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)