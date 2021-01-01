Обзор видеорегистратора Xiaomi Mi Dash Сam 1S

Снова топ, но уже среди регистраторов.



Реальный обзор на видеорегистратор от Xiaomi – Mi Dash Cam 1S. В этой статье вы узнаете: чем интересная эта модель, хорошо ли снимает ночью, удобно ли крепить, скидывать видео и другое. Поехали!

Начну с комплекта поставки: сам девайс, крепление к стеклу, клеящие поверхности (2 комплекта), кабель для подзарядки, сама автомобильная зарядка и бумажки.

Внешний вид. Выглядит стильно и дорого. Мне очень нравится вид объектива: он широкоугольный и с золотой окантовкой – красиво. А размеры нормальные: 87,5х53х18 мм, а все – 90 г.

Крепление к стеклу происходит не стандартной присоской, а по-особому. Сперва вы наклеиваете прозрачную плёнку лобовое стекло. Она следов не оставляет, так что первый плюс уже подъехал. Потом снимаете защитный слой на клейкой стороне крепежа и просто прикрепляете на ту самую плёнку, что вы уже нанесли на лобовое. На прозрачной плёнке для вас уже нанесли разметку для крепежа. Но я пробовал наклеить в другой её части – всё ОК. Это менее надёжно, но держится хорошо.

Питание происходит двумя путями:

Через комплектный кабель . Если вы его потеряете, то проблем нет – это обычный MicroUSB. Я использую обычный USB-вход в магнитоле и этого хватает.

. Если вы его потеряете, то проблем нет – это обычный MicroUSB. Я использую обычный USB-вход в магнитоле и этого хватает. Имеется встроенный АКБ на 470 мАч. На нём долго регистратор не отработает, но и задача у батарейки другая – запись происшествий с машиной при отключении питания через USB. Забегая вперёд скажу, что запись начинается автоматически при раскачивании автомобиля, это распознаётся системой как ДТП.

Запись происходит разрешением FullHD (1920×1080), 30 кадров в секунду и углом в 140°. Разрешение можно выбрать и меньше, но смысла в этом лично я не вижу. Запись циклична и происходит на флешку МикроСД. Поставить можно до 64ГБ (в комплект не входит). При выборе карточки не экономьте, берите от 10-го класса скорости записи.

Циклы по 2 минуты записываются в общую папку, а записи от «ударов» – в особую. Они исключаются из цикла перезаписи и не удаляются.

Как можно скинуть записи:

Самый простой способ: вытащить флешку и использовать её в телефоне или ещё где-то. Важно: после использовании в телефоне регистратор не будет записывать новые видео на эту флешку пока вы её не отформатируете. На экране появляется уведомление и никуда не денется пока вы не нажмёте на ОК. При перекидывании на ноут таких проблем нет.

и использовать её в телефоне или ещё где-то. Важно: после использовании в телефоне регистратор не будет записывать новые видео на эту флешку пока вы её не отформатируете. На экране появляется уведомление и никуда не денется пока вы не нажмёте на ОК. При перекидывании на ноут таких проблем нет. Всё можно сделать в фирменном приложении через Wi-Fi.

Но нюансов при передаче через Wi-Fi полно:

Использовать нужно не одноимённое приложение (Mi Dash Cam), а совсем другое – Mi Home . Первое в России не работает. Нужно подключиться к общей сети Вай-Фай. Создать/войти в Mi-аккаунт . Нажать на кнопку «Добавить устройство» и следовать инструкциям. Видео передаются на экран смарта не очень быстро и мне всё это дело не понравилось.

Что у меня произошло с этим приложение: в первый раз всё было как нужно, но повторить это я не смог. Переустанавливал приложение, скидывал настройки регистратора к заводским, но ничего не вышло. Так что у меня остался только один и самый лучший способ – вытащить флешку и поставить её в ноутбук.

Управление регистратором происходит через сенсорные кнопки под экраном, сам экран не сенсорный. Индикация работы/некорректной работы (белое свечение/красное моргание) видна на одном светодиоде на левом торце – удобно. Причём индикация имеет мягкое свечение – никаких вырвеглазных цветов.

Голосовые уведомления я вообще не ожидал, но они есть и на русском языке. Регистратор просит подключить питание и уведомляет о ДТП в режиме парковки. ДТП в данном случае – тряска машины, это может быть даже очень сильный порыв ветра – тоже очень удобно.

ПО обновляется через фирменное приложение.

Теперь подошли к самому главному – записи видео. Скажу сразу: я использовал это регистратор очень долго, дворники на моей машине чистят плохо, а грязи летело много, так что это самый настоящий тест. Ниже 3 видео: дневное, ночное с городским освещение, ночное в темноте.

Цены. В официально магазине стоит 5990 руб и это дорого. Покупайте в других магазинах, я покупал в за 4500 в Яндекс.Маркете (бывш. Беру).

Вывод. Это хороший видеорегистратор за обыкновенные деньги, но с очень хорошим качеством. Плюсы: качество съёмки, внешний вид, удобство крепления, встроенный АКБ и внешний вид. Минусов нет, но есть неудобство с приложением и Wi-Fi-передачей: она либо идёт медленно, либо вообще не идёт. Но со своей прямой задачей регистратор справляется на все 100. Я оставил этот девайс себе и не жалею. Всем лайк!

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