Обзор watchOS 7. Что нового

Все нововведения новой ОС для Apple Watch.

После анонса iOS 14 и iPadOS 14 компания Apple представила watchOS 7 — новую операционную систему для Apple Watch. В watchOS 7 появились новые циферблаты, возможность установки сторонних циферблатов с веб-сайтов, поддержку большего типа активностей и прочие нововведения. Рассказали обо всех ключевых нововведениях watchOS 7 в этой статье.

Циферблаты

В watchOS 7 компания Apple добавила ряд новых стандартных циферблатов с поддержкой обновленных виджетов. Куда более важно, что Apple позволила простым способом устанавливать сторонние циферблаты на Apple Watch, загружая их с сайтов. Компания уже подготовила все необходимые инструменты для разработчиков, которые помогут в создании порталов со сторонними циферблатами.

При этом, разработчикам стало доступно больше возможностей по кастомизации циферблатов. В частности, разработчики смогут добавлять в них больше виджетов, как стандартных, так и сторонних.

Вместе с этим Apple предложила пользователям возможность отправки циферблатов другим пользователям по электронной почте или через iMessage. Нововведение позволит пользователям легко делиться найденными сторонними циферблатами с другими пользователями Aple Watch.

Отслеживание сна

В watchOS 7 появилась долгожданная возможность отслеживания сна. Функция будет анализировать, когда пользователь ложится спать и просыпается, предлагая подробную статистику и рекомендации для повышения качества сна. Интересная небольшая фишка watchOS 7 — беззвучный будильник, который будет пробуждать пользователя вибрацией.

Еще больше активностей для отслеживания

В новой версии watchOS добавлена поддержка отслеживания новых типов активности. Apple Watch под управлением watchOS 7 смогут отслеживать танцы, силовые тренировки и заминки. Кроме этого, появился отдельный режим для отслеживания базовой тренировки в тренажерном зале.

Примечательно, что отслеживание танцев выполняется по-разному в зависимости от стиля танца. Всего watchOS 7 может распознавать четыре типа танца: латинский, болливуд, кардио и хип-хоп.

Apple объявила, что в июле Apple впервые выпустит публичную бета-версию watchOS 7. До этого компания позволяла устанавливать бета-версии watchOS только зарегистрированным разработчикам.

Финальная версия watchOS 7 будет выпущена осенью.

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