Обзор Xiaomi Mi Smart Band 5: выглядит и работает лучше, чем стоит

Большой обзор очень умного браслета.

Именно Xiaomi захватили рынок умных браслетов и мы сделали обзор на их самую свежую модель – Mi Smart Band 5. Все подробности внутри. Поехали!

Внешний вид. Визуально вы не перепутаете: перед вами представитель линейки Mi Smart Band. Преемственность стиля и дизайна на лицо, но с каждым поколением эти браслеты становятся умнее и удобнее. Если вытащить капсулу (то есть умную часть) из ремешка, то размеры составляют: 46,95×18,15×12,45 мм, а вес вообще смешной – всего 11,9 г. Лёгкость достигается в том числе и пластиковым корпусом. Но это не должно вас смущать, потому что всё спрятано внутрь браслета, а вы прикасаетесь только к стеклу дисплея. И это оставляет только положительные эмоции. Да и вообще этот браслет выглядит дороже, чем стоит на самом деле. Но о цене поговорим ниже.

Цвет основной части поменять нельзя – он всегда чёрный, а вот ремешков хватает. В комплекте всегда идёт тоже чёрного цвета, но зато докупить можно ещё 5 официальных цветов. А про вариации расцветок на самой известной площадке из Китая я и говорить не буду, ведь там сотни различных вариантов.

Кстати, браслет можно настроить под ваше запястье – от 155 до 219 мм.

Экран. Просто песня. Честно. Он большой – целых 1,1″ (вместо старых 0,95″). Это настоящий Амолед, так что сочность и яркость этого дисплея вызывает приятное ощущение при каждом взгляде. А яркие иконки Whats’App или Telegram просто великолепно смотрятся на чёрном фоне, лично мне всё это очень нравится. Разрешение, кстати, вообще нестыдное – 126×294, любая иконка, любой вид циферблата будет без зернистости.

Циферблатов подготовили более 65. Можно: выбирать тему, виджеты, менять всё местами. Кастомизация очень неплохая.

Прикрыто всё это дело закалённым стеклом с закруглёнными краями, но это не самое главное. Меня поразило качество олеофобного покрытия это экранчика. Оно ничем не уступает покрытию на смартфоне, поэтому отпечатков не собирает (если соберёт, то нужно просто протереть: вот прям оттирать ничего не придётся), а палец ездит как по катку, за это ребятам из Xiaomi отдельное пользовательское спасибо.

Датчиков более, чем достаточно: 6-осевой датчик положения, умные 3-осевые гироскоп и акселерометр, измеритель пульса. И вообще здорово, что этот современный датчик положения так хорошо понимает всё, что происходит с часами. Если вы просто повернёте руку, чтобы посмотреть на экран, он тут же загорается. И это происходит каждый раз.

Пульс измеряет вполне точно, я проверял с обычном тонометром: плюс-минус показания сходятся. Причём есть 2 варианта измерения сердцебиения: по запросу (нажатию на соответсвующее изображение на экране) или непрерывно. Второй вариант очень удобен, потому что каждую минуту на экране появляется новое значение. К этому быстро привыкаешь. Честно говоря, я не очень хотел включать этот режим (PAI), чтобы сберечь зарядку, но об этом я расскажу ниже.

Ещё интересно реализован анализ сна. Впрочем, ничего нового в этом нет, ведь такое умеют почти все смартчасы/смартбраслеты, но всё же это интересно для какого-то понимания. На графике в приложении можно посмотреть фазы сна. Конечно же, всё разбито по времени и сделано очень наглядно.

Шагомер работает чётко и почти не фиксирует лишнего. Но всё же при автопутешествии в другой город счётчик прибавил мне 200 шагов (за 7 часов пути). Но это мелочь во всех смыслах.

Активности. Их браслет умеет распознавать аж 11 вариаций: бег (улица, дорожка), ходьба, велосипед (настоящий и тренажёр), плавание, прогулка, гребля, йога, скакалка и даже элипс. Не все физ. активности распознаются автоматически, но ходьба и бег распознаются на ура. А так запустить нужное можно из вкладки «Тренировка» или из приложения.

Вы уже заметили, что Xiaomi Mi Smart Band 5 распознаёт плавание и греблю, а это значит, что влагозащита тоже на борту. Должны выдержат погружение до 50 м. Но Xiaomi предупреждает, что в сауне или при занятии дайвингом, часы лучше снять.

Кстати, рекомендую следующее: в приложении выбираем, например, бег (на улице или в спортзале), но перед стартом нажимаем на значок настройки. Вот там можно настроить очень удобные вещи. Например: контроль пульса или «Не отключать экран», автоматическая пауза и другое. Проверьте, там много интересного.

Раз уж я заговорил о беге, то скажу, что и музыкой можно управлять прямо с браслета: выбор трека, плей/пауза. Громкостью управлять нельзя, но она показана на шкале вверху «музыкального» экрана.

Ещё из интересного для здоровья: анализ уровня стресса (важно: двигаться во время измерения нельзя), дыхательная гимнастика (все инструкции будут на экране), подробная статистика по вашей активности (расстояние, калории, история за неделю) и даже напоминают, что уже пора размяться.

Вы подумали, что на этом возможности Mi Smart Band иссякли? А как насчёт этого: будильник, секундомер, мировое время, управление камерой, разблокировка телефона, включение режима «Не беспокоить», «Найти телефон». Вот от последнего у меня вообще улыбка на лице, но не из-за бесполезности или нефункциональности, а как раз наоборот. Это очень удобно! Активируете функцию в браслете и ваш телефон начинает вибрировать с горящим экраном. Включить это можно в меню «Дополнительно».

Управление. Я уже написал, что экран очень удобен визуально и тактильно. Для возврата на основной экран или для того, чтобы экран загорелся, предусмотрена единственная кнопка. Этот маленький кружок вы найдёте под экраном. Да, кнопка сенсорная. Листать вкладки можно влево/вправо – для быстрого доступа к погоде, уведомлениям и управлению музыкой. А для доступа ко всем функциям и настройкам придётся листать экраны вверх/вниз.

Вот чуть не забыл вам рассказать про вибрацию. И она просто идеальна – не жужжит, интенсивность ровно такая, какая нужна. У меня и в мыслях не было искать что-то в настройках на эту тему.

Уведомления. Они приходят исправно и вовремя, никаких отлагательств. Сопровождаются той самой приятной вибрацией. Но нужно заранее настроить в приложении те уведомления, что вы хотите видеть на экране смартбраслета. А то вы начнёте ругаться на девайс, а на самом деле сами ничего не настроили. Уведомления приходят быстро и издалека благодаря 5-й версии Блютуз, ещё один плюс китайцам.

Пара слов про уведомления. Приложение есть для iOS и Android, визуально они почти полные копии. Но есть одно очень важное отличие и оно касается как раз уведомлений. Ещё есть одно не очень важное, но о нём расскажу ниже. Важное: уведомления для iOS приходят постоянно и настроек к этому нет, а в версии для Андроид: можно настроить показ уведомлений: всегда; только когда экран заблокирован; только когда экран разблокирован.

И ещё кое-что про уведомления: при работе с Андроид уведомления пропадают из соответствующей вкладки, а при работе с iOS последнее уведомление висит постоянно (до появления более нового). Это не очень удобно, потому что выглядит как пропущенное событие, но на самом деле это не так.

Время работы. Начну с самой АКБ, она составляет 125 мАч. Это звучит не очень «увесисто», но Xiaomi обещает до 14 дней работы. И оно так и получается. Выше я написал, что не хотел включать постоянный контроль сердцебиения, чтобы сберечь зарядку. Но по факту это почти ничего не изменило. Я ставлю на зарядку каждые 10-11 дней. Но мне постоянно приходят все уведомления и вообще я люблю посмотреть погоду на часах и всякое другое.

А зарядку сделали магнитную. И не просто так, а предварительно провели опрос среди фанатов. Очень многим не нравилось доставать смарт-часть из браслета для зарядки (даже раз в 2 недели). И ребята из Xiaomi сделали то, что от них хотели простые пользователи – добавили зарядку с магнитным фиксатором. Ах да, зарядка занимает около 40 минут.

Удобство. Я уже написал, что часы ничего не весят. Причём даже с силиконовым ремешком. Так что носить их крайне удобно, вы просто забываете о них. Даже нет, вы почти срастаетесь с ними. Пользоваться очень удобно: всё интуитивно понятно. Вибрируют как нужно, экран читается в любую погоду, а с телефоном соединяются молниеносно. Но для загрузки данных о погоде и напоминаниях нужно хотя бы один раз открыть приложение после откл/подкл Блютуз. Также можно не бояться не только мыть руки, не сняв браслет, а ещё и душ или бассейн посетить.

Цены. В декабре 2020 за эти часы в официальном магазине просят 3290 руб за штучку, на Яндекс.Маркете нужно отдать от 2400 руб. Эти цены указаны за версию без NFC, потому что в Россию официально поставляют только такую версию. Чтобы получить бесконтактные покупки на запястье: нужно искать на Я.Маркете (или подобных) и быть готовыми заплатить от 3500 руб.

Вывод. Mi Smart Band 5 – отличная вещь за свои крошечные деньги! За такую скромную сумму вы получаете: огромное количество функций, Амолед-экран, до двух недель без забот о подзарядке и превосходное качество. А подарить такой крутой браслет можно обладателям Айфонов и смартов на Андроиде. Честно скажу, мне очень понравился это браслет, потому и вам я его тоже советую. Всем лайк!

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