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Обзоры и видео iPhone 13 — блогеры рассказывают о смартфонах и показывают их

21 Сен, 2021

Обзоры и видео iPhone 13 — блогеры рассказывают о смартфонах и показывают их

Много видео.

Блогеры уже заполучили новенькие айфоны и демонстрируют их на видео. В сети опубликовано множество роликов с процессом распаковки iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, а также полноценными обзорами. Напомним, что обычные пользователи начнут получать устройства 24 сентября.

Также авторы видео делятся своими впечатлениями от линейки Айфон 13:

Первое видео от MKBHD:

 
Второе от техноблогера Mrwhosetheboss:

 
Третье показал портал The Verge (iPhone 13/13 mini):

 
Четвертое также The Verge (iPhone 13 Pro/13 Pro Max):

 
Пятое от CNET:

 
И, наконец, шестое от Engadget:

 
Полезное и интересное на Блохе:

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