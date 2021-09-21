Обзоры и видео iPhone 13 — блогеры рассказывают о смартфонах и показывают их
Много видео.
Блогеры уже заполучили новенькие айфоны и демонстрируют их на видео. В сети опубликовано множество роликов с процессом распаковки iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, а также полноценными обзорами. Напомним, что обычные пользователи начнут получать устройства 24 сентября.
Также авторы видео делятся своими впечатлениями от линейки Айфон 13:
Первое видео от MKBHD:
Второе от техноблогера Mrwhosetheboss:
Третье показал портал The Verge (iPhone 13/13 mini):
Четвертое также The Verge (iPhone 13 Pro/13 Pro Max):
Пятое от CNET:
И, наконец, шестое от Engadget:
Полезное и интересное на Блохе:
- iPhone 13 mini: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
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