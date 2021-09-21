Обзоры и видео iPhone 13 — блогеры рассказывают о смартфонах и показывают их

Много видео.

Блогеры уже заполучили новенькие айфоны и демонстрируют их на видео. В сети опубликовано множество роликов с процессом распаковки iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, а также полноценными обзорами. Напомним, что обычные пользователи начнут получать устройства 24 сентября.

Также авторы видео делятся своими впечатлениями от линейки Айфон 13:

Первое видео от MKBHD:



Второе от техноблогера Mrwhosetheboss:



Третье показал портал The Verge (iPhone 13/13 mini):



Четвертое также The Verge (iPhone 13 Pro/13 Pro Max):



Пятое от CNET:



И, наконец, шестое от Engadget:



Полезное и интересное на Блохе:

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