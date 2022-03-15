Обзоры iPhone SE 2022 — флагманское железо, древний дизайн и устаревший экран

Что думают эксперты?

Авторитетные издания, такие, как The Verge и TechCrunch, уже публикуют подробные обзоры на iPhone SE третьего поколения. Чем хорош новенький самый недорогой iPhone из актуальных? И какие у него недостатки?

В целом к плюсам девайса относят:

Могучее железо, смартфон столь же быстр, как Айфон 13.

Отличная тыльная камера.

На удивление хорошая селфи-камера.

А к минусам?

Архаичный дизайн.

Отсутствие ночного режима съемки.

Никакая автономность.

Так, например, в The Verge вынесли следующий вердикт: «Флагман с дизайном из 2015-го года». Дисплей маленький, рамки толстые. И это большое упущение, так как во всем остальном Айфон SE 3 потрясающий.

Автономность? На 2 часа больше предшественника. Достаточно? Нет.

В Engadget считают, что главный минус нового айфона — камера. Одинарная. Но снимает неплохо. На главную камеру столь же хорошо, как Айфон 13. Но нет ночного режима. Селфи-камера снимает почти также, как у iPhone 13.

TechCrunch: быстрый и мощный Айфон всего за 430 долларов. Работать и обновляться будет лет 5-6. При этом журналисты этого издания назвали компактный корпус плюсом, а не минусом.

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