Обзоры iPhone SE 2022 — флагманское железо, древний дизайн и устаревший экран
Что думают эксперты?
Авторитетные издания, такие, как The Verge и TechCrunch, уже публикуют подробные обзоры на iPhone SE третьего поколения. Чем хорош новенький самый недорогой iPhone из актуальных? И какие у него недостатки?
В целом к плюсам девайса относят:
- Могучее железо, смартфон столь же быстр, как Айфон 13.
- Отличная тыльная камера.
- На удивление хорошая селфи-камера.
А к минусам?
- Архаичный дизайн.
- Отсутствие ночного режима съемки.
- Никакая автономность.
Так, например, в The Verge вынесли следующий вердикт: «Флагман с дизайном из 2015-го года». Дисплей маленький, рамки толстые. И это большое упущение, так как во всем остальном Айфон SE 3 потрясающий.
Автономность? На 2 часа больше предшественника. Достаточно? Нет.
В Engadget считают, что главный минус нового айфона — камера. Одинарная. Но снимает неплохо. На главную камеру столь же хорошо, как Айфон 13. Но нет ночного режима. Селфи-камера снимает почти также, как у iPhone 13.
TechCrunch: быстрый и мощный Айфон всего за 430 долларов. Работать и обновляться будет лет 5-6. При этом журналисты этого издания назвали компактный корпус плюсом, а не минусом.
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