Оцените: в складном iPhone обнаружился стилус

Apple Pencil или новый.

Слухи о складном iPhone ходят уже несколько лет. Когда Apple представит устройство? Неизвестно. Инсайдеры говорят, что через год-два.

Утечек, тем временем, становится больше. Информаторы выяснили новую особенность “яблочного” гаджета.

Складная конструкция – не единственная фишка. Также есть поддержка стилуса. Аксессуар позволяет делать рукописные заметки, взаимодействовать с интерфейсом и многое другое.

Увы, никаких подробностей нет. Возможно, имеется в виду Apple Pencil. Либо компания разработала новую “волшебную палочку”.

Что касается гибкого iPhone, он будет напоминать раскладушку Samsung Galaxy Z Flip. Предполагаемая дата выхода – 2023 (если не случится каких-нибудь проблем).

Источник: gizmochina.com

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