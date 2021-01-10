Очень крутой концепт iPhone 13 Anniversary Edition в духе первого Айфона

Стильное ретро.

Первый Айфон был выпущен аж 14 лет назад. В честь этого события портал Wccftech опубликовал потрясающий концепт-рендер iPhone 13, который выполнен в стилистике оригинального Айфона 2007 года выпуска. Автором изображений стал пользователь твиттера под ником @Wilson_boi_101.

Смотрим.

This iPhone 13 Anniversary Edition Concept Combines a Modern Design With the Two-Tone Rear Finish of the First Model https://t.co/Lyvs6YsGC7 pic.twitter.com/STaelDQPc0 — Wccftech (@wccftech) January 10, 2021

На первый Айфон гаджет похож только сзади. Он также выполнен в двойной серо-черной расцветке, имеет аналогичный внешний вид тыльной камеры. Только датчиков тут два, а не один, как было 14 лет назад. Наконец, посередине находится лого Apple.

Ну а спереди это уже современный Айфон, но с менее острыми углами, чем у iPhone 12 и чуть более короткой «челкой» (ожидается, что серия iPhone 13 получит именно такой модуль под камеры TrueDepth).

А вам как, нравится?

Источник: Twitter

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