Очень крутой концепт iPhone 13 Anniversary Edition в духе первого Айфона

Стильное ретро.

Первый Айфон был выпущен аж 14 лет назад. В честь этого события портал Wccftech опубликовал потрясающий концепт-рендер iPhone 13, который выполнен в стилистике оригинального Айфона 2007 года выпуска. Автором изображений стал пользователь твиттера под ником @Wilson_boi_101.

Смотрим.

This iPhone 13 Anniversary Edition Concept Combines a Modern Design With the Two-Tone Rear Finish of the First Model https://t.co/Lyvs6YsGC7 pic.twitter.com/STaelDQPc0

— Wccftech (@wccftech) January 10, 2021