Очередной способ мошенничества на Авито

Реальная история честного продавца.

Наша постоянная читательница рассказала, как её хотели обмануть на Авито. Ситуация не новая, продавцов пытаются обмануть достаточно часто. Как правило, неудачный обман заканчивается хамством. Как раз этим и завершился разговор с мошенниками у нашей подписчицы. Мы прикрепляем настоящие скриншоты диалога с нечестным покупателем.

Первый шаг мошенников – перевод общения в WhatsApp. Здесь пути два:

Предложить продавцу перейти в мессенджер для отправки видео или разговора по видеосвязи. Якобы, для проверки качества товара.

Продавец сразу получает сообщение от покупателя на телефон. Минуя внутренний чат Авито.

Именно второй способ использовали мошенники в нашем случае. Сообщение в WhatsApp поступило через 5 минут после опубликования. Причём сразу с глупыми вопросами «Не продали ли ещё?». Напоминаю, что объявлению не более 5 минут.

Далее начинаются рассказы про другие города. Куда покупатель хотел бы заказать товар с доставкой. Но только Авито.Доставка мошенников не интересует. Они предлагают воспользоваться СДЕКом или другими популярными сервисами доставки. Но это только видимость. На самом деле речь идёт про ссылки, лишь похожие на сайты официальных сервисов. При переходе на эти электронные адреса нужно ввести данные своей карты. Якобы для перевода на неё средств от покупателя. Но, как вы понимаете, после ввода данных деньги списывают с вас. Никаких поступлений от псевдопокупателя ждать не приходится.

А если вы начинаете что-то подозревать и задавать «правильные» вопросы. То мошенник начинает грубить или даже хуже того. Обман нашей подписчицы не удался, итог вы и сами понимаете. Мы прикрепляем не всю переписку, грубостей там хватает.

Будьте внимательны! Никому не предоставляйте данные своих банковских карт! Для общения с покупателями лучше всего использовать внутренние чаты на досках объявлений. Почему? Потому что обмануть пытаются не только вас. И если кто-то из других пользователей сообщит о попытках мошенничества, то аккаунт мошенника заблокируют.

Но не все люди живут обманом. У меня было много примеров, когда я переходил в сторонние чаты, отправлял товары другими сервисами. И меня не обманывали. Даже были случаи, когда люди заранее отправляли мне полную сумму на карту. Верьте в людей, но и не забывайте проверять их. Всякое доверие должно быть заслуженным.

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