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Очевидно, что WhatsApp выпустят для iPad совсем скоро

30 Янв, 2022

Очевидно, что WhatsApp выпустят для iPad совсем скоро

Сроки назовут позже.

Глава WhatsApp Уилл Кеткарт заявил, что его команда хочет выпустить мессенджер WhatsApp для планшета iPad. И, вероятно, в скором времени это произойдет.

По словам господина Кеткарта, раньше у из-за особенностей шифрования создать отдельное приложение WhatsApp для iPad не представлялось возможным. Все из-за того, что WhatsApp не мог работать одновременно на двух, трех и более девайсах. Теперь может. А значит все необходимое для выпуска WhatsApp для планшета уже подготовлено.

Дело за малым, выпустить! Тем более, что на ПК WhatsApp работает без проблем.

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