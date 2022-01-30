Очевидно, что WhatsApp выпустят для iPad совсем скоро

Сроки назовут позже.

Глава WhatsApp Уилл Кеткарт заявил, что его команда хочет выпустить мессенджер WhatsApp для планшета iPad. И, вероятно, в скором времени это произойдет.

По словам господина Кеткарта, раньше у из-за особенностей шифрования создать отдельное приложение WhatsApp для iPad не представлялось возможным. Все из-за того, что WhatsApp не мог работать одновременно на двух, трех и более девайсах. Теперь может. А значит все необходимое для выпуска WhatsApp для планшета уже подготовлено.

Дело за малым, выпустить! Тем более, что на ПК WhatsApp работает без проблем.

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