Очевидно, что WhatsApp выпустят для iPad совсем скоро
Сроки назовут позже.
Глава WhatsApp Уилл Кеткарт заявил, что его команда хочет выпустить мессенджер WhatsApp для планшета iPad. И, вероятно, в скором времени это произойдет.
По словам господина Кеткарта, раньше у из-за особенностей шифрования создать отдельное приложение WhatsApp для iPad не представлялось возможным. Все из-за того, что WhatsApp не мог работать одновременно на двух, трех и более девайсах. Теперь может. А значит все необходимое для выпуска WhatsApp для планшета уже подготовлено.
Дело за малым, выпустить! Тем более, что на ПК WhatsApp работает без проблем.
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