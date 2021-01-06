Очки Apple AR выйдут раньше, чем кто-либо ожидал

Терпеть до 2022 не придется.

Очки дополненной реальности Apple давно стали мифом. Делают ли их вообще, и выйдут ли они когда-нибудь? До недавнего времени четкого ответа не было. Но, похоже, релиз ближе, чем предполагали многие.

Информаторы узнали новые подробности об Apple AR. Утверждается, что устройство перешло во “вторую фазу разработки”. Проектом занимаются порядка 1000 инженеров и исследователей. Это позволяет надеяться на дебют в скором будущем.

Сказанное совпадает со словами Минг-Чи Куо – самого известного аналитика деятельности Apple. Его прогнозы, как правило, точны. Недавно эксперт опубликовал записку для инвесторов с сообщением, что корпорация из Купертино выпустит свой первый AR-продукт в 2021 году.

Ждать осталось всего несколько месяцев. Предыдущие утечки намекали на появление очков дополненной реальности не раньше начала 2022. Технические характеристики, к сожалению, скрываются.

Есть лишь слухи о наличии акселерометра и микрофона (для телефонных звонков и общения с Siri). Кроме того, Apple AR не смогут работать без iPhone. Последний возьмет на себя тяжелые вычисления. Звучит логично – по дизайну это будут очки, мало отличающиеся от повседневных. В такие серьезную “начинку” не вставишь.

Теперь о цене – она составит около $600. Если, конечно, верить инсайдерам в Foxconn, на чьих заводах собирается большинство гаджетов Apple.

Источник: bgr.com

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