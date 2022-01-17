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Очки AR-реальности от Apple обойдутся в $2000 и будут чудовищно мощными

17 Янв, 2022

Очки AR-реальности от Apple обойдутся в $2000 и будут чудовищно мощными

На уровнем M1!

Сообщается, что очки дополненной реальность от Apple будут стоить порядка $2000. У нас? Примерно 160-170 тысяч рублей. Об этом пишет известный инсайдер Марк Гурман.

Да, это более дорогое устройство, чем у всех конкурентов. Но и предложат очки намного большее. Они будут невероятно мощными. Утверждается, что уровень производительности окажется сопоставим с МакБуком на М1 Pro.

Apple AR Glass оснастят двумя 8К-дисплеями, продвинутой оптикой, которую позволят менять и топовой звуковой системой.

Также господин Гурман, заявил, что Apple работает над устройством на протяжении 7 лет.

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