Один из основателей Apple Стив Возняк создал новую компанию

Она должна внести свой вклад в экологию.

Для тех, кто немного знаком с историей Apple, Стив Возняк не будет являться посторонней персоной. Этот человек внес значительный вклад в развитие компании, но пора идти дальше. Стив рассказал, что теперь он будет работать над новым стартапом, связанным с блокчейн-технологиями.

Если коротко, то Efforce поможет молодым компаниям, которые заинтересоаные в энергоэффективности своих ресурсов. И поскольку Efforce является децентрализованной платформой, это поможет изменить окружающую среду в лучшую сторону, так позиционирует своей проект сам Стив.

Работы над стартапом идут уже давно. Оказывается, что он был запущен еще год назад. И если все будет хорошо, огромное количество компании по всему миру смогут развивать свои проекты, связанные с экологией, и получать для этого достаточное финансирование.

Что забавно, сами токены получили название WOZX, что, судя по всему, является сокращением от фамилии основателя. Насколько удачно получится реализовать этот проект, покажет время!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)