Один на всем свете — редчайший iPhone 11 Pro продали всего за $2700

Уникальный эксклюзив.

Эксклюзивный Айфон был продан на аукционе всего за 2700 долларов (порядка 210 000 рублей). Учитывая его редкость (второго такого, вероятно, на свете нет), это очень дешево. В чем же уникальность? В том, что у этого iPhone 11 Pro логотип размещен не так, как у всех. Значок яблока сдвинут вбок и немного повернут против часовой стрелки.

И это заводской девайс. Шанс на такой брак крайне низкий — 1 к 100 000 000!

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm

— Internal Archive (@ArchiveInternal) April 9, 2021