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Один на всем свете — редчайший iPhone 11 Pro продали всего за $2700

11 Апр, 2021

Один на всем свете — редчайший iPhone 11 Pro продали всего за $2700

Уникальный эксклюзив.

Эксклюзивный Айфон был продан на аукционе всего за 2700 долларов (порядка 210 000 рублей). Учитывая его редкость (второго такого, вероятно, на свете нет), это очень дешево. В чем же уникальность? В том, что у этого iPhone 11 Pro логотип размещен не так, как у всех. Значок яблока сдвинут вбок и немного повернут против часовой стрелки.

И это заводской девайс. Шанс на такой брак крайне низкий — 1 к 100 000 000!

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