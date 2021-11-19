Одна из главных фишек iPhone 15 известна — свой мощный 5G-модем
От услуг Qualcomm откажутся.
Современные iPhone оснащаются 5G-модемами от компании Qualcomm. Это касается как устройств серии Айфон 12, так и поколения Айфон 13. Того же аналитики ждут и от линейки Айфон 14 в следующем году.
А вот в 2023 ситуация изменится. Айфон 15, Айфон 15 Макс, Айфон 15 Про и Айфон 15 Про Макс будут поставляться с 5G-модемами собственного производства Apple.
Они не будут установлены на чипсет A16 (или A17 Bionic). Модемы будут отдельными.
Пока что это единственная информация об Айфон 15, которая кажется достоверной.
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