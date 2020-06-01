Одна модель iPhone 12 готовится к раннему производству

Может задержки и не будет?

Apple запустит производство по меньшей мере одного смартфона из линейки iPhone 12 в июле-августе. Старт производства 6,1-дюймового смартфона состоится на несколько недель раньше других новых iPhone, запланированных к выпуску осенью 2020 года.

Apple начнет производство 6,1-дюймового iPhone 12 Max раньше других моделей по причине того, что экраны для смартфона уже будут поставлены компанией LG. Дисплеи для других смартфонов поставит компания Samsung. Известно, что для флагманских моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут произведены дисплеи Y-OCTA без отдельного сенсорного слоя.

Производство остальных новых моделей iPhone начнется не позже сентября-октября. Согласно последней информации, Apple может отложить старт продаж смартфонов из линейки iPhone 12 до конца ноября. Если эти сведения подтвердятся, то в таком случае производство устройств может начаться в октябре, позже обычного срока.

Согласно многочисленным утечкам, все новые смартфоны Apple образца 2020 года получат OLED-экраны с уменьшенными рамками.

Источник: DigiTimes.

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