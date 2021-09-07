Официально: 14 сентября в 20:00 презентация iPhone 13

iPhone 13 и не только

Apple начала рассылку официальных приглашений на очередную презентацию.

Согласно многочисленным слухам и утечкам (часто они близки к правде) представят следующие продукты:

– линейка iPhone 13;

– 7-е поколение Apple Watch с обновлённым дизайном;

– новые версии iPad и iPad mini

– AirPods 3

– новые Mac с новым чипом от Apple.

После презентации в ближайшее время будет доступна новая версия iOS – iOS 15.

Посмотреть презентацию можно 14 сентября в 20 00 по московскому времени на сайте Apple (есть возможность включить русские субтитры, если не знаете английский язык), приложении Apple TV и на официальном канале Apple на YouTube.

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