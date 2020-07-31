Официально: iPhone 12 не выйдет в сентябре

Старт продаж новых смартфонов Apple задержится.

Apple официально заявила, что старт продаж смартфонов из линейки iPhone 12 произойдет с задержкой. Компания запустит продажи новых моделей iPhone в октябре, на несколько недель позже традиционного срока. Об этом сообщил финансовый директор Apple Лука Маэстри в ходе отчета компании за прошедший квартал.

Маэстри не уточнил, когда пройдет презентация iPhone 12. Согласно утечкам, анонс новых смартфонов Apple состоится в сентябре, как и в предыдущие годы. По информации от ряда инсайдеров, первая осенняя презентация Apple запланирована на 8 сентября.

Apple готовит к выпуску четыре новых модели iPhone: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Все новые смартфоны будут иметь обновленный дизайн в стиле iPad Pro последних поколений, OLED-экран, новый процессор A14 и улучшенные камеры.

Ранее появилась возможность оценить габариты компактного 5,4-дюймового iPhone 12 при помощи специальных обоев.

Источник: The Verge.

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