Официально: продажи Apple Watch Series 7 стартуют 15 октября, предзаказы — 8 октября
Теперь мы знаем.
На сайте Apple на страничке умных часов Apple Watch Series 7 появилась дата начала предзаказов. Оформить можно будет с 8 октября. Старт продаж намечен на 15 октября.
Также ранее инсайдер из Индии назвал стоимость смарт-часов.
Рупия и рубль имеют сопоставимый курс. Так что можно предположить, сколько за устройство попросят в России.
- Алюминиевые Apple Watch Series 7 41 мм — 42 000 рублей;
- Алюминиевые Apple Watch Series 7 45 мм — 45 000 рублей;
- Алюминиевые Apple Watch Series 7 41 мм с сотовой связь — 51 000 рублей;
- Алюминиевые Apple Watch Series 7 45 мм с сотовой связь — 54 000 рублей;
- Стальные Apple Watch Series 7 41 мм с сотовой связь — 70 000 рублей;
- Стальные Apple Watch Series 7 45 мм с сотовой связь — 74 000 рублей;
- Apple Watch Series 7 c эксклюзивным ремешком Milanese Loop — +4000 рублей.
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