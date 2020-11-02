Официально — ЭКГ заработает на Apple Watch в России

Достаточно обновиться до iOS 14.2

Наконец-то функция ЭКГ на смарт-часах Apple Watch начнет работать и на территории РФ. Случится это сразу после выхода финальных версий прошивок iOS 14.2 и watchOS 7.1. И это не слухи, а официальная информация от самой Apple.

В ближайшее время обладатели Apple Watch Series 4 и следующих поколений смогут сами снимать у себя электрокардиограмму с запястья.

Еще одно нововведение — часы запишут сердечный ритм, если обнаружат учащенное или нерегулярное сердцебиение. Впоследствии эти данные можно будет передать своему врачу.

Apple Watch смогут следить за сердечным ритмом и в фоновом режиме. Если обнаружатся какие-то проблемы, пользователь получит уведомление об этом. Например, часы сообщат о нерегулярном сердечном ритме, который может быть вызван мерцательной аритмией. А это одна главных причин, приводящих к сердечному приступу.

Напомним, что в США данная функция появилась в Apple Watch еще два года назад.

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