Официальные изображения iPhone 12 — еще один «мегаслив»

На этот раз постарался Эван Бласс.

Хорошо известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) слил в сеть официальные изображения смартфонов серии iPhone 12.

Он показал, как будут выглядеть все четыре новых айфона.

Судя по этим рендерам, миниатюрный 5,4-дюймовый iPhone 12 Mini и «обычный» 6,1-дюймовый iPhone 12 — близнецы-братья.

Разница лишь в габаритах.

Цветов корпуса пять — белый, черный, красный, зеленый и синий.

Премиальный iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем также выглядит точь-в-точь, как исполинский флагман iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном.

Доступные расцветки — белая, черная, розовая (!) и синяя.

Официальная презентация iPhone 12 состоится уже сегодня.

Осталось дождаться 20:00 по московскому времени.

И, да, в качестве бонуса — изображение умной колонки HomePod mini от того же Эвана Бласса.

Источник: Twitter

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