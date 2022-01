Официальные рендеры Samsung Galaxy S22 Plus

От проверенного источника.

Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал опубликовал качественные рендеры смартфона Samsung Galaxy S22 Plus. Утверждается, что это официальные изображения, которые Samsung использует в промо-материалах и рекламной кампании.

Судя по увиденному, Galaxy S22+ почти идентичен Galaxy S21+.

As you'd expect, Galaxy S22+: same design as S22 but 1750-nits display, 4500mAH Battery & 45W Charging!

The chipset rumors, Yeah, No. European markets like the UK will continue with Exynos 2200 ‼️ It has NOT been canceled. Many markets will get Exynos.https://t.co/37euDKKgqt

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 15, 2022