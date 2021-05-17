Официальный тизер обновленного Apple Music: “Приготовьтесь – музыка скоро изменится навсегда”
Появятся Hi-Fi и объемный звук.
Apple решила добавить немного интриги. В приложении Apple Music (“Музыка” на iPhone и iPad) найден тизер. Он находится на вкладке “Обзор”.
В разделе “Уже скоро” опубликовано объявление. С логотипом Apple Music и надписью “Приготовьтесь – музыка скоро изменится навсегда”.
Есть анимированное лого. Оно вращается и меняет расцветку. Намек на пространственный звук, который сервис будет поддерживать?
Также ожидается аудио без потерь – Hi-Fi. Настоящий подарок для тех, кому важно качество звучания.
— MacRumors.com (@MacRumors) May 16, 2021
Вероятно, Apple Music обновится в ближайшие дни. Ходят слухи, что это случится 18 мая.
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