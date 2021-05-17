Официальный тизер обновленного Apple Music: “Приготовьтесь – музыка скоро изменится навсегда”

Появятся Hi-Fi и объемный звук.

Apple решила добавить немного интриги. В приложении Apple Music (“Музыка” на iPhone и iPad) найден тизер. Он находится на вкладке “Обзор”.

В разделе “Уже скоро” опубликовано объявление. С логотипом Apple Music и надписью “Приготовьтесь – музыка скоро изменится навсегда”.

Есть анимированное лого. Оно вращается и меняет расцветку. Намек на пространственный звук, который сервис будет поддерживать?

Также ожидается аудио без потерь – Hi-Fi. Настоящий подарок для тех, кому важно качество звучания.

Вероятно, Apple Music обновится в ближайшие дни. Ходят слухи, что это случится 18 мая.

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)