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Официальный трейлер геймерского смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition

22 Апр, 2021

Официальный трейлер геймерского смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition

За несколько дней до анонса.

Xiaomi не удержалась и опубликовала официальное видео Redmi K40 Game Enhanced Edition. Это игровая версия Redmi K40 – круто переработанная.

Главная фишка новинки – дополнительные аппаратные кнопки. С ними играть легче. По умолчанию – они скрыты в корпусе.

Redmi K40 Game Enhanced Edition

Выдвигаются клавиши специальным переключателем. Боитесь за надежность? Не стоит. По словам Xiaomi – механизм выдерживает до 1,5 миллиона нажатий.

Переключатель активирует режим максимальной мощности. Телефон начинает быстрее реагировать на действия пользователя.

Redmi K40 Game Enhanced Edition

Сказанное позволит избежать жалоб на низкую производительность. Redmi K40 Game Enhanced Edition справится с любыми хитами.

Помимо прочего, Xiaomi изменила дизайн. Например, появился значок молнии на тыльной панели. Что касается расцветок, их будет 2 – как минимум.

 
Характеристики узнаем 27 апреля, когда гаджет полноценно представят.

Источник: weibo.com

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