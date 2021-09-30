Офтальмолог использует макрорежим iPhone 13 Pro Max для проверки глаз пациентов
Вот, насколько хороша камера.
Офтальмолог Томми Корн (Tommy Korn) использует свой Айфон 13 Про Макс в диагностике болезней глаз. С помощью макрорежима смартфона он делает детализированные снимки глаз пациентов, а затем изучает их на мониторе ПК.
Камера флагмана позволяет ему выяснить, насколько быстро приживается (или нет) роговица после пересадки.
«В последнее время я использую новый Айфон 13 Про Макс для фотографирования глаз. Делаю это в режиме макросъемки. И это потрясающе. Считаю, что если этой функцией начнут пользоваться другие врачи и сами пациенты, то лечить многие болезни глаз можно будет в режиме телемедицины. Я сделал фото во время заживления травмы глаза после пересадки роговицы. Да, разрешение на использование снимков получено».
Напомним, что на Айфон 13 Про и 13 Про Макс можно делать макроснимки с расстояния в 2 см. Отдельной макрокамеры у смартфонов нет, используется ширик.
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