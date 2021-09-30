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Офтальмолог использует макрорежим iPhone 13 Pro Max для проверки глаз пациентов

30 Сен, 2021

Офтальмолог использует макрорежим iPhone 13 Pro Max для проверки глаз пациентов

Вот, насколько хороша камера.

Офтальмолог Томми Корн (Tommy Korn) использует свой Айфон 13 Про Макс в диагностике болезней глаз. С помощью макрорежима смартфона он делает детализированные снимки глаз пациентов, а затем изучает их на мониторе ПК.

Камера флагмана позволяет ему выяснить, насколько быстро приживается (или нет) роговица после пересадки.

«В последнее время я использую новый Айфон 13 Про Макс для фотографирования глаз. Делаю это в режиме макросъемки. И это потрясающе. Считаю, что если этой функцией начнут пользоваться другие врачи и сами пациенты, то лечить многие болезни глаз можно будет в режиме телемедицины. Я сделал фото во время заживления травмы глаза после пересадки роговицы. Да, разрешение на использование снимков получено».

Напомним, что на Айфон 13 Про и 13 Про Макс можно делать макроснимки с расстояния в 2 см. Отдельной макрокамеры у смартфонов нет, используется ширик.

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