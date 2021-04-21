Ого! Фиолетовые iPhone 12 и 12 mini умеют распознавать владельца в маске без Apple Watch
Не совсем такие же.
Мы думали, что фиолетовые айфоны, представленные вчера, точно такие же, как и их собратья других расцветок. Но нет. iPhone 12 и iPhone 12 mini получили новую крутую фишку. Они умеют распознавать лица хозяев в масках. И Apple Watch для этого не потребуются!
Впрочем, остальные айфоны тоже должны получить столь полезное нововведение с выходом финальной iOS 14.5. Надеемся, верим, ждем.
Кстати, предзаказать фиолетовые айфоны можно будет уже в эту пятницу. В свободную продажу они поступят 30 апреля. Тогда же, вероятно, и будет представлена iOS 14.5.
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