Огонь? iPhone 12 в стиле iPhone 4 с узкой «челкой» на рендере

Выглядит классно.

На этой неделе источники авторитетного издания Bloomberg подтвердили, что Apple готовит редизайн iPhone. Компания разрабатывает четыре новых смартфона, которые будет напоминать по дизайну iPhone 4 и последние модели iPad Pro с прямоугольными гранями. Как будут выглядеть новые iPhone? Благодаря рендерам iPhone 12 на основе последних утечек уже сейчас можно оценить наиболее возможный внешний вид грядущего флагмана Apple.

Свежие рендеры iPhone 12 показывают смартфон с корпусом с прямоугольными гранями, выполненными по аналогии с iPad Pro 2020 и iPad Pro 2018. Рендеры учитывают сообщение источников Bloomberg о том, что широкая верхняя рамка не пропадет из iPhone 12, а только будет уменьшена по сравнению с предыдущими моделями.

Отметим, что вопрос с дизайном iPhone 12 практически закрыт. Своей последней публикацией издание Bloomberg полностью подтвердило доклад именитого аналитика Мин-Чи Куо, который еще в прошлом году объявил о планах Apple по редизайну iPhone 12. Таким образом, мы имеем два подтверждения работы Apple над iPhone с переработанным дизайном от двух самых авторитетных источников.

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