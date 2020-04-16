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Огонь? iPhone 12 в стиле iPhone 4 с узкой «челкой» на рендере

16 Апр, 2020

Огонь? iPhone 12 в стиле iPhone 4 с узкой «челкой» на рендере

Выглядит классно.

На этой неделе источники авторитетного издания Bloomberg подтвердили, что Apple готовит редизайн iPhone. Компания разрабатывает четыре новых смартфона, которые будет напоминать по дизайну iPhone 4 и последние модели iPad Pro с прямоугольными гранями. Как будут выглядеть новые iPhone? Благодаря рендерам iPhone 12 на основе последних утечек уже сейчас можно оценить наиболее возможный внешний вид грядущего флагмана Apple.

Огонь? iPhone 12 в стиле iPhone 4 с узкой «челкой» на рендере

Свежие рендеры iPhone 12 показывают смартфон с корпусом с прямоугольными гранями, выполненными по аналогии с iPad Pro 2020 и iPad Pro 2018. Рендеры учитывают сообщение источников Bloomberg о том, что широкая верхняя рамка не пропадет из iPhone 12, а только будет уменьшена по сравнению с предыдущими моделями.

Отметим, что вопрос с дизайном iPhone 12 практически закрыт. Своей последней публикацией издание Bloomberg полностью подтвердило доклад именитого аналитика Мин-Чи Куо, который еще в прошлом году объявил о планах Apple по редизайну iPhone 12. Таким образом, мы имеем два подтверждения работы Apple над iPhone с переработанным дизайном от двух самых авторитетных источников.

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