Оказывается, в iOS 14 есть функция записи звонков. Но не для нас

Рассчитывать на нее не стоит.

Во внутренних тестовых сборках iOS 14 есть функция записи телефонных звонков. Согласно информации издания 9to5Mac, функция предназначена для использования разработчиками компаниями. Apple не планирует предоставлять доступ к ней обычным пользователям iPhone.

О существовании функции записи звонков в iOS 14 сообщили источники издания в Apple. Они подчеркнули, что это специальная опция для разработчиков, необходимая на время внутреннего тестирования прошивки. Функция будет исключена из iOS 14 перед запуском первой бета-версии для зарегистрированных разработчиков.

Запись телефонных звонков запрещена во многих странах на законодательном уровне. Это главная причина, по которой в iOS 14 не появится этой возможности. Отметим, что ранее многие производители Android-смартфонов исключили функцию записи звонков со своих устройств после запроса властей.

Apple презентует iOS 14 в первый день конференции WWDC 2020, 22 июня. В этот же день компания должна будет выпустить первую бета-версию iOS 14, предназначенную для разработчиков и пользователей с установленным профилем разработчика.

Источник: 9to5Mac.

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