Октябрьские iPhone 12 — новые айфоны могут представить 6 октября

Осенние смартфоны от Apple.

В сети появилась новая информация о сроках официальной презентации айфонов следующего поколения. Китайский инсайдер утверждает, что рассылка приглашений на онлайн-мероприятие стартует 30 сентября. А сам модельный ряд iPhone 12 будет представлен 6 октября.

Кроме того, сетевой аналитик из Поднебесной утверждает, что название iPhone 12 получит не 5,4-дюймовая версия, а модель с 6,1-дюймовым дисплеем, которую ранее мы знали под наименованием iPhone 12 Max. Что касается компактного айфона, то его назовут iPhone 12 Mini.

Так это или нет — узнаем в самое ближайшее время. Пока что мы относимся к этой информации скептически, так как ранее купертиновцы никогда не использовали приставку Mini применительно к айфонам. Но жизнь порой преподносит сюрпризы.

Напомним, что в этом году от Apple ждут сразу четыре новых iPhone 12. Один из них получит небольшой 5,4-дюймовый экран, два оснастят 6,1-дюймовыми дисплеями, а флагманская версия iPhone 12 Pro Max сможет похвастаться гигантской 6,7-дюймовой панелью.

Источник: MyDrivers

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