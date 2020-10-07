OLED или IPS – что выбрать?

Разбираем, чем отличаются данные виды дисплеев и какой лучше.

В последнее время часто можно увидеть рекламу инновационных OLED-телевизоров или мониторов на базе IPS-матрицы. В чём же разница между дисплеями OLED и IPS и есть ли среди них безоговорочный лидер?

Для наглядности возьмём 2 модели iPhone X с разными мониторами и сравним их: iPhone XR, имеющий IPS-дисплей, и iPhone XS Max с OLED-дисплеем.

1. История создания

IPS (англ. in-plane switching) в современном его понимании разработан в 1996 году компаниями NEC и Hitachi. Уже тогда технология производства экранов была близка к современной по уровню цветопередачи и углам обзора (178°).

OLED (англ. organic light-emitting diode) стал использоваться в производстве телефонов в 2004 году компанией Samsung. Изначально OLED-дисплей не имел особого успеха из-за слишком резкой настройки, однако сейчас, разумеется, такой проблемы уже нет – цветопередача естественна и комфортна для глаз.

OLED – более новая и дорогая в плане производства технология, поэтому не все компании могут её себе позволить.

2. Строение

IPS и OLED имеют принципиально разную конструкцию. В IPS есть слой, который рассеивает свет. Поверх слоя, рассеивающего свет, есть слой из жидких кристаллов, который его пропускает или не пропускает. Под воздействием напряжения эти кристаллы могут практически не пропускать свет (как в тёмных частях экрана), пропускать только красный (или же зелёный, жёлтый, любые другие цвета) или же пропускать все цвета – в таком случае мы видим белый цвет (точка в центре экрана).

Что касается OLED-дисплея, он состоит из тонких плёнок, которым не нужен внешний источник света – они светятся сами. На таких дисплеях можно подсветить каждый отдельный пиксель. На экране, изображённом на фото, светится только точка в центре дисплея, а не он весь.

Следовательно, OLED экономнее расходует электроэнергию, так как ему не нужно постоянно подсвечивать весь экран. Кроме того, чёрный цвет на OLED-дисплеях более глубокий и естественный.

С другой стороны, на дисплее с органическими светодиодами нет чистого белого цвета и выходит, что на IPS белый лучше.

3. Срок службы

IPS-экраны могут работать годами, не выключаясь, в отличие от OLED. Почему так происходит?

В обоих дисплеях чаще всего есть пиксели трёх цветов: красного, зелёного и синего. Синие пиксели выгорают быстрее (за ~15000 часов), чем зелёные (~130000 часов) и красные (~50000 часов). Чем больше яркость телефона, тем меньше проживут пиксели.

Следовательно, срок службы дисплея OLED теоретически меньше, чем IPS, и производителям приходится придумывать различные способы продления службы девайсов с OLED.

4. Усталость глаз

При пользовании смартфоном с IPS-дисплеем глаза устают меньше. С чем это связано?

Что касается регулирования яркости, в IPS всё относительно просто: нижний слой даёт больше света, и яркость повышается. В OLED пиксели постоянно загораются и гаснут. Чем чаще они загораются, тем выше становится яркость. Если они начинают загораться и гаснуть слишком медленно, мы начинаем замечать мерцание.

Некоторые люди видят это мерцание (у них пользование устройством с OLED-дисплеем может вызывать головные боли), другие же просто ощущают перенапряжение зрения.

5. Что ещё?

В IPS более стабильное энергопотребление, но для отклика на действие требуется больше времени. Поэтому, если вы любите мобильные игры, следует выбрать OLED-дисплей.

В дисплеях с органическими светодиодами пиксели расположены ближе к поверхности экрана, следовательно, изображение не так сильно искажается под углами, как на IPS.

Смартфоны с IPS-дисплеями не могут быть гибкими (как, например, Samsung Galaxy Fold).

IPS лучше сопротивляется воздействию влаги.

Контрастность намного выше в OLED-экранах.

OLED имеют больший диапазон возможной яркости.

Итак, очевидно, чтобы сделать выбор в пользу одного или другого вида дисплея, нужно чётко понять, что вам важнее: цветопередача ли, быстрый ли отклик на действие или же устойчивость к влаге. Необходимо учитывать все факторы при приобретении устройства с OLED или IPS-экраном, чтобы позже не разочароваться в покупке.

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