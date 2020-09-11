Он существует! День гранёного стакана

Такой праздник действительно есть!

Стакан граненый стеклянный известен еще со времён Петра-1.

Только без верхнего обода. Царь слыл корабелом, а такому устойчивому стакану во время палубной качки не просто было загреметь на пол, но если удавалось и стакан падал – он не разбивался!

Получив изделие в подарок Пётр 1 со словами: «Стакану быть!» грохнул ним об пол. Стакан неожиданно разбился. Но царя это нимало не расстроило. Он расхохотался. А народ истолковал действо, как «Стаканы бить!» С тех пор пошла традиция бить на счастье посуду.

Днём чествования гранёного стакана является 11 сентября. В 1943 году стакан был запущен в конвейерное производство в Гусь-Хрустальном на известном стекольном заводе. Авторство дизайна принадлежит скульптору Мухиной. Художнице, чей знаменитый и всем известный монумент «Рабочий и колхозница», установленный у подножия Эйфелевой башни в Париже, покорил всю планету своим величием на всемирной выставке! Монумент, который уже много десятилетий облагораживает Москву у входа в ВДНХ, а его изображение является логотипом и символом «Мосфильма».

Представьте себе… 1943 год, война, блокадный Ленинград…, а худенькая изголодавшаяся монументалист работает над изделием для будущего советского общепита. Какой верой в победу обладал тогда народ, что практически умирая от голода, думал о том из чего будут пить люди после войны. В том числе и за Победу!

С Верой Игнатьевной в те годы работал Казимир Малевич – легендарный создатель «Чёрного квадрата». Есть версия, что он был соавтором идеи.

Предтечей знаменитого «мухинского» стал и 12-гранный живописца Петрова-Водкина, изобразившего его с чаем на полотне «Утреннего натюрморта».

«Мухинский» гранёный вышел прочным и пригодным для посудомоечных промышленных машин. Он был не заменим в столовых, поездах, детских садах, школах, уличных автоматах «Газ. Вода» и универсально подходил для любого напитка.

Изготавливали стеклянный шедевр разных размеров. На донышке всегда штамповалась цена: 7 или 14 копеек.

В Книге рекордов Питера 21 века есть постройка пирамиды из двух тысяч гранёных стаканов!

Талантливого человека ценят за многогранность. Вот так и стакан!

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