Она же памятник!

Красивая попытка поставить памятник Грете Тунберг в Челябинске.

“Здесь будет памятник стоять” — так решили зелёные челябинцы и украсили центр любимого города прижизненным монументом школьницы Греты Тунберг — экоактивистки из Швеции. На набережной реки Миасс, в Саду камней, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам мира.

Третьего сентября, в четверг, состоялась церемония открытия. К сожалению, Грета не смогла приехать, т.к. была в этот день занята встречей с госпожой Меркель, от которой решила потребовать исключения из бюджета финансирование научных углеродных исследований, прекращения субсидий и всех инвестиций в ископаемое топливо! Оба мероприятия произошли в один и тот же день, ознаменовав собой первый выход в свет после связанного с пандемией затворничества Греты, как персоны, символизирующей высокие устремления нового поколения, обеспокоенного глобальными проблемами экологии Земли! Она несомненно заслуживает всех почестей и богатства за внесение в международную повестку дня проблем климата, но памятник в Челябинске … наверное поэтому он оказался временным в виде загримированного под памятник живого человека.

Кстати, каждую пятницу, начиная с 2018 года, девушка Гретт, до объявления пандемии, вместо учебы в школе, приходила к парламенту Швеции и требовала бросить все силы и средства на борьбу с изменением климата. Многие юниоры решили, что пятница неплохой день для того, чтобы отодвинуть в сторонку все свои школьные дела и присоединились к Fridays For Future — движению климатических забастовок. Девица Тунберг в декабре 2019 года стала “Человеком года”. А это вам не какой-то мильён лайков на ютубе! Это даже круче участия в «Давай поженимся!»

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