OnePlus 10 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Флагман от OnePlus.
В сети появились качественные рендеры будущего флагмана от OnePlus. Речь идет о OnePlus 10 Pro, наследнике OnePlus 9 Pro. Также называются характеристики устройства.
Рассказываем. Начнем с даты выхода.
Дата выхода
Сетевые аналитики утверждают, что смартфон покажут в январе или феврале 2022 года. Старт продаж также намечен на первый квартал следующего года. А когда устройство привезут в РФ? Думается, что через пару-тройку недель после мировой премьеры.
Цена
Стоимость, очевидно, будет такой же, как у OnePlus 9 Pro на старте. А это:
- OnePlus 9 Pro с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти: $969
- OnePlus 9 Pro с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти: $1069
Так что делаем выводы, что за OnePlus 10 Pro попросят примерно $1000.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 898
- Дисплей: 6,7 дюймов, AMOLED, экран с разрешением 3K (3216 на 1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц
- Тыльная камера: оптика Hasselblad, три сенсора, один с 5-кратным оптическим зумом
- Селфи-камера: информации нет
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 125 Вт (от 0 до 100% за 20 минут)
- Габариты: 163 на 73,8 на 8,5 мм
- ОС: Android 12
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