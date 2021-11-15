OnePlus 10 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Флагман от OnePlus.

В сети появились качественные рендеры будущего флагмана от OnePlus. Речь идет о OnePlus 10 Pro, наследнике OnePlus 9 Pro. Также называются характеристики устройства.

Рассказываем. Начнем с даты выхода.

Дата выхода

Сетевые аналитики утверждают, что смартфон покажут в январе или феврале 2022 года. Старт продаж также намечен на первый квартал следующего года. А когда устройство привезут в РФ? Думается, что через пару-тройку недель после мировой премьеры.

Цена

Стоимость, очевидно, будет такой же, как у OnePlus 9 Pro на старте. А это:

OnePlus 9 Pro с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти : $969

: OnePlus 9 Pro с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти: $1069

Так что делаем выводы, что за OnePlus 10 Pro попросят примерно $1000.

Характеристики

SoC: Snapdragon 898

Дисплей: 6,7 дюймов, AMOLED, экран с разрешением 3K (3216 на 1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц

Тыльная камера: оптика Hasselblad, три сенсора, один с 5-кратным оптическим зумом

Селфи-камера: информации нет

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 125 Вт (от 0 до 100% за 20 минут)

Габариты: 163 на 73,8 на 8,5 мм

ОС: Android 12

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