OnePlus 10 Pro оказался крайне хрупким, сломать пополам его можно руками

Увы…

Известный мучитель смартфонов JerryRigEverything решил выяснить, насколько крепким получился OnePlus 10 Pro. Увы, но это один из самых хрупких смартфонов современности.

Дело в том, что тест на прочность корпуса гаджет провалил. Ютубер без проблем согнул девайс пополам пальцами, смартфон треснул, дисплей перестал работать. OnePlus 10 Pro буквально сложился пополам…



Почему так? Вероятно, из-за расположения аккумулятора, состоящего из двух частей. Центр прочности смещен в хрупкую зону. Так что, если купили OnePlus 10 Pro, пользоваться им следует крайне осторожно.

Да, экран тут тоже хлипкий. Защитное покрытие не справляется с материалами выше 6 уровня твердости по шкале Мооса.

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