OnePlus 10 Pro — первый в мире смартфон с постоянно включенным дисплеем
На частоте 1 Гц.
Нужен смартфон с функцией Always-On Display? Тогда дождитесь флагманского OnePlus 10 Pro. Он станет первым в истории смартфоном с перманентно включенным дисплеем. Частота обновления в этом режиме составит всего 1 ГГц. Сила LTPO 2.0!
Устройство оснастят 120-герцовым экраном Samsung LTPO 2.0 с разрешением 2K Plus.
Зачем нужна функция Always-On Display? Чтобы всегда знать время, читать уведомления и прочую информацию, просто взглянув на экран.
Кстати, каким будет дисплей? Смотрите ниже. Это первый живой кадр передней панели устройства.
Подробнее об OnePlus 10 Pro читаем у нас же:
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