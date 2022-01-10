OnePlus 10 Pro — первый в мире смартфон с постоянно включенным дисплеем

На частоте 1 Гц.

Нужен смартфон с функцией Always-On Display? Тогда дождитесь флагманского OnePlus 10 Pro. Он станет первым в истории смартфоном с перманентно включенным дисплеем. Частота обновления в этом режиме составит всего 1 ГГц. Сила LTPO 2.0!

Устройство оснастят 120-герцовым экраном Samsung LTPO 2.0 с разрешением 2K Plus.

Зачем нужна функция Always-On Display? Чтобы всегда знать время, читать уведомления и прочую информацию, просто взглянув на экран.

Кстати, каким будет дисплей? Смотрите ниже. Это первый живой кадр передней панели устройства.

Подробнее об OnePlus 10 Pro читаем у нас же:

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