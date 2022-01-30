OnePlus 10 Ultra — флагман с продвинутой камерой Hasselblad 2.0
Ультрафлагман OnePlus.
OnePlus 10 Ultra станет еще более мощной и продвинутой версией OnePlus 10 Pro. Информацию о смартфоне раскрыл инсайдер под ником Techьology Edge.
Что известно? Сначала сам твит:
OnePlus 10 Pro+ or Ultra Model #OnePlus9RT5G #OnePlus10Pro pic.twitter.com/nHva65fvfU
— Technology Edge (@Tech_EdgeTE) January 29, 2022
Дата выхода
Очевидно, что весной.
Цена
В России за такой смартфон будут просить в районе сотни тысяч рублей.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 8 Gen 1
- Экран: 6,7-дюймовый, LTPO AMOLED, с разрешением 3216 на 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, режим Always On Display
- Тыльная камера: Hasselblad 2.0, нейропроцессор MariSilicon X NPU для обработки изображений, продвинутой перископный модуль нового поколения, 5-кратный оптический зум, датчик на 50 Мп и сенсор на 48 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
- ОЗУ: 12 ГБ
- Флеш-память: 128, 256 или 512 ГБ
- Аккумулятор: не менее 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: больше 80 Вт
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