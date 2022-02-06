OnePlus 10 Ultra показали на качественных рендерах

Красивый смартфон.

Портал Let’s Go Digital опубликовал качественные изображения смартфона OnePlus 10 Ultra. Основаны они на имеющейся документации и инсайдах.

Устройство представят в марте.

Гаджет получит камеру Hasselblad 2.0 с перископом, обеспечивающим пятикратное оптическое приближение. Что касается двух других датчиков, то это 48-мегапиксельный ширик и 50-мегапиксельный ультраширик.

Еще одно ожидаемое новшество: нейропроцессор MariSilicon для более качественных фото.

Также известно, что девайс получит 6,7-дюймовый экран с разрешением Quad HD+, чип Snapdragon 8 Gen 1, батарею на 5000 мА*ч с быстрой 80-ваттной зарядкой.

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