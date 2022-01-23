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OnePlus 10R: дата выхода, цена, характеристики

23 Янв, 2022

OnePlus 10R: дата выхода, цена, характеристики

Менее дорогой OnePlus 10.

Портал GSMArena, сославшись на инсайдеров, раскрывает информацию о смартфоне OnePlus 10R. Это самая недорогая в серии OnePlus 10.

Какая она? И когда?

Дата выхода

В апреле 2022 года.

Цена

До 50 000 рублей.

Характеристики

  • Чипсет: MediaTek Dimensity 9000
  • Дисплей: 120-герцовый AMOLED, диагональ и разрешение неизвестны
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флеш-память: 128 ГБ
  • Тыльная камера: тройная, параметры сенсоров не называются
  • Селфи-камера: также под вопросом
  • Аккумулятор: не менее 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: не менее 50 Вт
  • ОС: Android 12 + OxygenOS 12

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