OnePlus 10R: дата выхода, цена, характеристики

Менее дорогой OnePlus 10.

Портал GSMArena, сославшись на инсайдеров, раскрывает информацию о смартфоне OnePlus 10R. Это самая недорогая в серии OnePlus 10.

Какая она? И когда?

Дата выхода

В апреле 2022 года.

Цена

До 50 000 рублей.

Характеристики

Чипсет: MediaTek Dimensity 9000

Дисплей: 120-герцовый AMOLED, диагональ и разрешение неизвестны

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Тыльная камера: тройная, параметры сенсоров не называются

Селфи-камера: также под вопросом

Аккумулятор: не менее 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: не менее 50 Вт

ОС: Android 12 + OxygenOS 12

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