OnePlus 10R: дата выхода, цена, характеристики
Менее дорогой OnePlus 10.
Портал GSMArena, сославшись на инсайдеров, раскрывает информацию о смартфоне OnePlus 10R. Это самая недорогая в серии OnePlus 10.
Какая она? И когда?
Дата выхода
В апреле 2022 года.
Цена
До 50 000 рублей.
Характеристики
- Чипсет: MediaTek Dimensity 9000
- Дисплей: 120-герцовый AMOLED, диагональ и разрешение неизвестны
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Тыльная камера: тройная, параметры сенсоров не называются
- Селфи-камера: также под вопросом
- Аккумулятор: не менее 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: не менее 50 Вт
- ОС: Android 12 + OxygenOS 12
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